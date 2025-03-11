В понедельник в Нью-Йорке индекс S&P 500, отслеживающий крупнейшие компании США, завершил торговый день снижением на 2,7%, в то время как Dow Jones Industrial Average упал на 2%. Во вторник азиатские акции сначала резко упали, но затем восстановились. Японский Nikkei 225 закрылся с понижением на 0,6%, а южнокорейский Kospi снизился на 1,3%.

Технологически ориентированный Nasdaq пострадал особенно сильно, упав на 4%. Акции Tesla упали на 15,4%, в то время как акции гиганта чипов для искусственного интеллекта Nvidia снизились более чем на 5%. Другие крупные технологические компании, включая Meta, Amazon и Alphabet, также резко упали.

Этому предшествовало интервью Трампа в Fox News, показанное в выходные, где Трамп заявил в ответ на вопрос о возможной рецессии экономики: «Сейчас период перехода, потому что то, что мы делаем, очень большое. Мы возвращаем богатства в Америку. Это важная вещь».

«Трамп держит политических лидеров в неведении относительно своих следующих шагов по тарифам, но проблема в том, что он также держит в неведении инвесторов, и это отражается в мрачном настроении на рынке», — прокомментировал ситуацию Тим Уотерер, главный аналитик по рынкам в финансовой компании KCM Trade.

Линдси Джеймс, стратег по инвестициям в Quilter Investors, заявила, что падение цен на акции Tesla «связано с жесткими цифрами», так как новые заказы в Европе и Китае сократились вдвое за последний год. Она добавляет, что существует «элемент» влияния ультраправой политики Илона Маска на бренд, но «есть и другие углы», включая конкуренцию со стороны китайских производителей электромобилей и растущую обеспокоенность инвесторов по поводу экономического замедления.

На прошлой неделе основные рынки США вернулись к уровню, который наблюдался до победы Трампа на выборах в ноябре прошлого года, которая изначально была встречена инвесторами с надеждой на налоговые послабления и более легкое регулирование.

Инвесторы опасаются, что тарифы Трампа — это налоги на товары, применяемые при их ввозе в страну, — приведут к росту цен и замедлят рост крупнейшей экономики мира. Президент ввел эти меры после обвинений в адрес Китая, Мексики и Канады в недостаточных усилиях по прекращению потока нелегальных наркотиков и мигрантов в США. Три страны отвергли обвинения.