ПОЛИТИКА
2 мин чтения
Хаос на фондовом рынке США: акции Tesla упали на 15,4%
Фондовые рынки США резко упали на фоне обеспокоенности инвесторов негативным экономическим влиянием новых тарифов президента Дональда Трампа. Особенно после его заявления о том, что крупнейшая экономика мира находится в «периоде перехода»
Хаос на фондовом рынке США: акции Tesla упали на 15,4%
Илон Маск и президент США Дональд Трамп
11 марта 2025 г.

В понедельник в Нью-Йорке индекс S&P 500, отслеживающий крупнейшие компании США, завершил торговый день снижением на 2,7%, в то время как Dow Jones Industrial Average упал на 2%. Во вторник азиатские акции сначала резко упали, но затем восстановились. Японский Nikkei 225 закрылся с понижением на 0,6%, а южнокорейский Kospi снизился на 1,3%.

Технологически ориентированный Nasdaq пострадал особенно сильно, упав на 4%. Акции Tesla упали на 15,4%, в то время как акции гиганта чипов для искусственного интеллекта Nvidia снизились более чем на 5%. Другие крупные технологические компании, включая Meta, Amazon и Alphabet, также резко упали.

Этому предшествовало интервью  Трампа в Fox News, показанное в выходные, где Трамп заявил в ответ на вопрос о возможной рецессии экономики: «Сейчас период перехода, потому что то, что мы делаем, очень большое. Мы возвращаем богатства в Америку. Это важная вещь».

«Трамп держит политических лидеров в неведении относительно своих следующих шагов по тарифам, но проблема в том, что он также держит в неведении инвесторов, и это отражается в мрачном настроении на рынке», — прокомментировал ситуацию Тим Уотерер, главный аналитик по рынкам в финансовой компании KCM Trade.

Линдси Джеймс, стратег по инвестициям в Quilter Investors, заявила, что падение цен на акции Tesla «связано с жесткими цифрами», так как новые заказы в Европе и Китае сократились вдвое за последний год. Она добавляет, что существует «элемент» влияния ультраправой политики Илона Маска на бренд, но «есть и другие углы», включая конкуренцию со стороны китайских производителей электромобилей и растущую обеспокоенность инвесторов по поводу экономического замедления.

На прошлой неделе основные рынки США вернулись к уровню, который наблюдался до победы Трампа на выборах в ноябре прошлого года, которая изначально была встречена инвесторами с надеждой на налоговые послабления и более легкое регулирование.

Инвесторы опасаются, что тарифы Трампа — это налоги на товары, применяемые при их ввозе в страну, — приведут к росту цен и замедлят рост крупнейшей экономики мира. Президент ввел эти меры после обвинений в адрес Китая, Мексики и Канады в недостаточных усилиях по прекращению потока нелегальных наркотиков и мигрантов в США. Три страны отвергли обвинения.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us