Турецкий фонд гуманитарной помощи İHH в рамках зимней кампании «Доброта не боится холода» оказал поддержку 22 504 семьям в северных районах Сирии.

Нуждающиеся семьи, пострадавшие от войны, получили топливо, зимнюю одежду, обувь, матрасы, печи и одеяла.

По словам представителя İHH в Сирии Селима Тосуна, помощь охватила 97 589 человек. Он также отметил, что с приходом Рамазана фонд активизировал благотворительные программы.

İHH оказывает гуманитарную помощь в Сирии с 2011 года.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в начале февраля встретился с президентом временного правительства Сирии Ахмедом аш-Шара в Анкаре и пообещал долгосрочную поддержку. По словам Эрдогана, восстановление экономики ускорит возвращение сирийских беженцев на родину.

Сирийская оппозиция взяла под контроль Дамаск 8 декабря 2024 года, положив конец 60 летнему правлению партии Баас. Ахмед аш-Шара сформировал временное правительство и возглавил его в качестве президента.