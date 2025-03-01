ТУРЦИЯ
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Турция продолжает гуманитарную помощь Сирии
Турецкий фонд İHH доставил гуманитарную помощь 22 504 семьям в северной Сирии в рамках зимней кампании «Доброта не боится холода»
Турция продолжает гуманитарную помощь Сирии
Турецкий фонд İHH доставил гуманитарную помощь в Сирию / AA
1 марта 2025 г.

Турецкий фонд гуманитарной помощи İHH в рамках зимней кампании «Доброта не боится холода» оказал поддержку 22 504 семьям в северных районах Сирии.

Нуждающиеся семьи, пострадавшие от войны, получили топливо, зимнюю одежду, обувь, матрасы, печи и одеяла.

По словам представителя İHH в Сирии Селима Тосуна, помощь охватила 97 589 человек. Он также отметил, что с приходом Рамазана фонд активизировал благотворительные программы.

İHH оказывает гуманитарную помощь в Сирии с 2011 года.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в начале февраля встретился с президентом временного правительства Сирии Ахмедом аш-Шара в Анкаре и пообещал долгосрочную поддержку. По словам Эрдогана, восстановление экономики ускорит возвращение сирийских беженцев на родину.

Сирийская оппозиция взяла под контроль Дамаск 8 декабря 2024 года, положив конец 60 летнему правлению партии Баас. Ахмед аш-Шара сформировал временное правительство и возглавил его в качестве президента.

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