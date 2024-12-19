НОВАЯ СИРИЯ
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Путин: «Мы вывезли 4 тыс. иранских бойцов»
Владимир Путин сообщил, что Россия вывезла из Сирии в Тегеран 4 тыс. иранских бойцов и обсуждает будущее своих военных баз в регионе после свержения режима Башара Асада
Путин: «Мы вывезли 4 тыс. иранских бойцов»
Владимир Путин / Reuters
19 декабря 2024 г.

Президент России Владимир Путин на прямой линии сообщил, что после свержения режима Башара Асада Россия вывезла из Сирии в Тегеран 4 тыс. проиранских бойцов с военной базы в Хмеймиме.

«Если раньше, допустим, те же наши иранские друзья просили помочь им перевести свои подразделения на территорию Сирии, то теперь они у нас попросили выводить их оттуда. Мы вывезли 4 тыс. иранских бойцов в Тегеран. С базы «Хмеймим», — заявил Путин.

Он добавил, что часть проиранских подразделений направилась в Ливан, а часть — в Ирак.

«Когда группы вооруженной оппозиции подошли к Алеппо, Алеппо защищали примерно 30 тыс. человек, в город вошли 350 человек боевиков. Правительственные войска, а вместе с ними и так называемые проиранские подразделения отошли без боя, взорвали свои позиции и ушли», — отметил президент.

Путин также сообщил, что пока не встречался с Башаром Асадом, которому предоставлено убежище в России, но планирует это сделать.

Обсуждая будущее российских баз в Сирии, президент отметил, что многие страны региона заинтересованы в их сохранении.

«Мы поддерживаем отношения со всеми группировками, которые там контролируют ситуацию, со всеми странами региона, подавляющие из них говорят нам о том, что были бы заинтересованы в том, что наши военные базы в Сирии остались. Не знаю, мы должны подумать над этим, потому что для себя должны решить, как у нас будут складываться отношения с теми политическими силами, которые сейчас контролируют и будут контролировать ситуацию в этой стране в будущем» — сказал Путин.

Путин также предложил использовать базы для доставки гуманитарной помощи в Сирию и соседние страны.

«Уже сейчас мы кое-что можем сделать в том числе с использованием этих баз, а именно, и мы это уже предложили нашим партнерам, в том числе которые находятся на территории Сирии и соседних странах, предложили использовать, скажем, авиационную базу «Хмеймим» для доставки гуманитарной помощи в Сирию», — сказал президент.

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