Редкое напряжение возникло в отношениях между Израилем и администрацией президента США Дональда Трампа после того, как Штаты вступили в прямые переговоры с ХАМАС относительно пленников в Газе, в том числе и американского гражданина.

Когда стали известны подробности переговоров между Адамом Бёлером, американским посланником по вопросам заложников, и высокопоставленным представителем ХАМАС, израильские лидеры выразили свое недовольство, призвав не доверять палестинскому движению.

Бёлер признал в воскресных телеинтервью, что Израиль «высказал некоторые опасения», но отметил, что полезно услышать, чего хочет ХАМАС и что предлагает. «Мы не являемся агентом Израиля. У нас есть свои конкретные интересы», — подчеркнул он в эфире CNN.

В понедельник Ави Дихтер — министр сельского хозяйства Израиля и член кабинета безопасности — публично раскритиковал Бёлера на радио Израиля.

«Это мера, которая — даже если намерения за ней очень хорошие — исполнена очень плохо, очень проблематично, — сказал он. — Очень опасно предпринимать шаги без знания и без координации с израильской стороной».

Израильские официальные лица неоднократно утверждали, что когда при администрации бывшего президента Джо Байдена появлялись разногласия между их позициями и США, ХАМАС ужесточал свою позицию. Они были рады, когда Трамп был избран в ноябре, заявив, что две страны будут работать синхронно, чтобы сломить палестинскую боевую группировку.

Несмотря на прямые переговоры с ХАМАС, Бёлер заявил нескольким израильским телеканалам в воскресенье, что отношения между США и Израилем прочны и не находятся под угрозой. Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич сказал в радиоинтервью в понедельник, что «Израиль на 100% координирует действия с администрацией США». Тем не менее он добавил, что США не могут вести переговоры от имени израильтян.

Бёлер заявил, что сосредоточен не только на освобождении живого американского заложника и четырех погибших и что его цель — возвращение всех заложников. Он сказал, что ХАМАС предложил вернуть их в обмен на перемирие на 10-15 лет и сложить оружие.

Дихтер заявил, что такие разговоры свидетельствуют о наивности, и обвинил американского посланника в слабом понимании региона и ХАМАС.

Израильская переговорная группа направляется в Катар сегодня для участия в очередном раунде непрямых переговоров с ХАМАС при посредничестве официальных лиц Египта, Катара и США. Ожидается присутствие Стива Виткоффа, спецпосланника Трампа по Ближнему Востоку.

Тем временем Израиль заявляет, что готовится к возобновлению войны против ХАМАС, если это будет необходимо. Большинство израильтян говорят, что не хотят возвращения к боевым действиям, поскольку хотят, чтобы приоритет был отдан возвращению оставшихся 59 пленников, 24 из которых, как полагают, живы.

Напомним, смертоносное вторжение Израиля в Газу привело к гибели 48 000 жителей сектора, согласно данным Министерства здравоохранения эксклава.

Первый 42-дневный этап прекращения огня завершился более недели назад. Около 33 пленных были освобождены в обмен на почти 2000 палестинских заключенных и увеличение помощи, поступающей в Газу. С тех пор попытки перейти ко второму этапу не увенчались успехом, при этом Израиль препятствует поступлению помощи и электричества в прибрежную полосу с населением 2 млн человек.