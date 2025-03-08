ТУРЦИЯ
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Президент Эрдоган: Турция искоренит терроризм
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на ифтаре в честь Международного женского дня, заявил, что Турция продолжит борьбу с терроризмом до полного искоренения угрозы
Президент Эрдоган: Турция искоренит терроризм
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган / AA
8 марта 2025 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на ифтаре, посвященном Международному женскому дню, в конференц-центре Халич. В своей речи он затронул вопросы борьбы с терроризмом, защиты прав женщин и усиления государственной поддержки.

Эрдоган подчеркнул, что Турция не отступит в борьбе с террором и продолжит применять все доступные механизмы для обеспечения безопасности страны.

«Мы увидим мирные и безопасные дни, когда темная и кровавая тень терроризма исчезнет с нашей земли, а братство и спокойствие возобладают», — заявил он.

Президент отметил, что поддержка женщин в стране будет усилена благодаря новым инициативам.

«Мы создали Координационный совет по усилению роли женщин и региональные координационные комитеты, утвердив соответствующее постановление», — сообщил он.

Эрдоган также подчеркнул важность закона № 6284, который содержит все необходимые меры для борьбы с насилием в отношении женщин.

«Главное — это закон и его исполнение, а не международные соглашения», — подчеркнул он, добавив, что Турция будет решительно противостоять любым формам насилия.

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