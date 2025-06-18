Иранское государственное телевидение 18 июня призвало пользователей удалить мессенджер WhatsApp, обвинив его в сборе личной информации в интересах Израиля.

В WhatsApp назвали обвинения «ложными» и призвали не использовать их «как предлог для блокировки сервиса в критический момент». В компании подчеркнули: мессенджер использует сквозное шифрование и «не хранит журналы сообщений, не отслеживает местоположение пользователей и не передает массово информацию правительствам».

Эксперт по кибербезопасности Грегори Фалко уточнил, что, хотя сообщения в WhatsApp зашифрованы, метаданные — например, время и частота общения — могут быть доступны для анализа.

Meta, владеющая WhatsApp, Facebook и Instagram, уже сталкивалась с ограничениями в Иране. В 2022 году власти блокировали доступ к мессенджеру на фоне протестов.