Военкоматы начали рассылать столичным организациям письма с просьбой оповестить сотрудников о возможности заключить контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве России. Фотографию такого письма в своем Telegram-канале разместил глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.

«Прошу Вас оказать содействие в размещении информации о том, что военный комиссариат Останкинского района проводит отбор граждан, пребывающих в запасе, для заключения контракта о пребывании в мобилизационном людском резерве Вооруженных Сил Российской Федерации», — сказано в документе.

В письме также указано, что контракт могут заключить граждане, находящиеся в запасе, которые ранее уже проходили военную службу и имеют воинское звание либо прапорщика, мичмана, сержанта, старшины, солдата или матроса в возрасте до 42 лет, либо младшего офицера в возрасте до 47 лет, либо старшего офицера до подполковника, капитана второго ранга в возрасте до 52 лет, либо полковника или капитана первого ранга до 57 лет.

Как указал Чиков, называть эти меры военной мобилизацией нельзя. Он напомнил, что запас российской армии состоит из мужчин, разделенных на две группы. В первую (мобилизационный людской резерв) входят те, кто заключил контракт с государством, а во вторую (мобилизационный людской ресурс) — люди, находящиеся в запасе. По словам юриста, если мобилизация будет объявлена, то в первую очередь призовут тех, кто заключил упомянутый контракт. «Именно про контракт о пребывании в резерве идет речь в письме на картинке — по сути, работодателей просят рассказать сотрудникам о такой возможности», — написал Чиков.

По его словам, рассылка подобных писем может свидетельствовать о том, что государству понадобилось больше людей в резерве, которых можно призвать в любой момент.

Ранее TRT на русском писал о том, что по всей России мужчин призывного возраста вызывают в военкоматы, в том числе и при помощи не имеющих юридической силы повесток. С вызовом на военные сборы столкнулись, помимо прочего, жители Москвы, Ростова-на-Дону, Тюмени, Перми, Тольятти.