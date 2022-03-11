На территории Китая с конца февраля были зафиксированы массовые хакерские атаки. В ходе них злоумышленники взламывали компьютеры на территории страны, чтобы совершать кибератаки на Беларусь, Украину и Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на китайское новостное агентство «Синьхуа».

«С конца февраля интернет-пространство Китая подвергается непрерывным кибератакам из-за рубежа. Иностранные организации посредством атак устанавливали контроль над компьютерами на территории КНР, а затем осуществляли кибератаки на Россию, Украину и Беларусь», — цитирует агентство сообщение китайского Государственного чрезвычайного центра по мониторингу интернета. В основном адреса, с которых проводятся кибератаки, находятся в США. Только в штате Нью-Йорк их зафиксировано более 10 атак, интенсивность трафика в пиковом значении составляет около 36 гигабит в секунд, отмечается в публикации.

При этом наибольшая часть кибернападений — 87% — направлены против России, также зафиксировано небольшое количество исходных адресов кибератак, которые приходятся на ФРГ, Нидерланды и другие страны.

В начале марта СМИ писали о взломе хакерами сайтов ФАС, ФСИН и других российских государственных ведомств. Ранее, 25 февраля, была зафиксирована масштабная DDoS-атака на серверы информационных ресурсов Lenta.ru, «Газета.Ru» и «Рамблер», также кибератаки были совершены на российский портал госуслуг. Вскоре после этого перестали работать официальные сайты президента России, правительства, Госдумы и Совета Федерации. В Кремле эту информацию не комментировали. О возможных сбоях в работе сообщали и в РЖД, где это связали с DDoS-атакой, также об атаке на свой сайт сообщали в Роскосмосе.

До этого сообщалось, что на долю российских хакеров приходится наибольшая часть кибератак в мире, связанных с программами-вымогателями. В частности, в 2021 году почти три четверти всех средств, украденных через программы-вымогатели, достались хакерам из России.