Россия ограничила экспорт зерновых культур, сахара и сахара-сырца в страны ЕАЭС до конца лета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.

Это решение было принято подкомиссией по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции.

Эта мера будет действовать в отношении пшеницы и меслина, ржи, ячменя и кукурузы, однако исключение предусмотрено для поставок по лицензиям на экспорт, выданным Минпромторгом. В то же время запрет на вывоз сахара будет действовать в отношении экспорта в третьи страны, поставки в ЕАЭС возможны на основании разрешений, выдаваемых Минсельхозом.

«Решения направлены на обеспечение продовольственной безопасности страны и помогут защитить внутренний рынок в текущих условиях. В то же время сохраняются возможности для сотрудничества со странами ЕАЭС», — сообщили в ведомстве.

В сообщении также указано, что, по данным Минсельхоза России, сейчас обеспеченность зерном в России превышает 150%, однако временный запрет на экспорт позволит не допустить перетоков сельскохозяйственной продукции с учетом того, что «страны ЕАЭС в текущем сезоне уже осуществили необходимые им объемы закупок в беспошлинном режиме».

Пресс-служба Минэкономразвития уточнила, в ходе заседания таможенной подкомиссии было принято решение о подготовке предложений для рассмотрения на площадке ЕЭК о временном обнулении пошлин на ряд товаров, включая картофель, лук, чеснок, капусту, морковь, какао и фруктовые пюре. Также в этот список было решено добавить ряд товаров для детей, к примеру, готовые пищевые продукты, предназначенные для младенцев, и основу для производства заменителей грудного молока.

В начале марта президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить в 2022 году запрет на ввоз и вывоз продукции и сырья по перечням, определяемым кабмином, «в целях обеспечения безопасности Российской Федерации и бесперебойного функционирования промышленности». Кабмин должен был за два дня утвердить список иностранных государств, к которым будет применяться запрет. Вскоре после этого премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, запрещающее вывоз из страны иностранных медицинских изделий.

В начале недели президент США Джо Байден заявил о полном отказе страны от российских энергоносителей. Однако бывший комиссар Техасской железнодорожной комиссии Райан Ситтон, который занимался регулированием нефти и газа в штате, подсчитал, что для полного замещения российской нефти США и странам Европы может потребоваться 5–10 лет. По словам бывшего чиновника, Россия поставляет миру 10% общего количества топлива и столько баррелей найти непросто.