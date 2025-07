В 2022 году военно-воздушные силы США лишатся гиперзвуковых ракет AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW) из-за сокращения финансирования, пишет Breaking Defence. Эти ракеты могли бы стать первым подобным вооружением в арсенале США. Ранее Конгресс США утвердил законопроект о финансировании деятельности федерального правительства на текущий год, в котором были вдвое урезаны расходы на программу разработки гиперзвуковых ракет для ВВС. Проект бюджета еще должен быть утвержден сенатом США.

Американские ВВС запросили около $161 млн на покупку 12 ракет AGM-183A у компании Lockheed Martin. Теперь от этого плана придется отказаться, так как законопроект предусматривает выделение только около $80 млн. В пояснении к документу сокращение финансирования объяснили задержками в тестировании ARRW, а уже выделенные средства направят на расширение программы испытаний гиперзвуковых ракет. В общей сложности ВВС США получат на эти цели около $ 319 млн. Еще $ 190 млн выделят на создание гиперзвуковой крылатой ракеты.

Несколько испытаний гиперзвуковой ракеты AGM-183A в США завершились неудачей. Тогда тестовую ракету должны были запустить со стратегического бомбардировщика B-52, и она должна была разогнаться до скорости в пять раз больше скорости звука. Однако, как сообщил представитель ВВС, «последовательность стартовых операций была прервана до отделения [ракеты] из-за неизвестной проблемы». Это были уже третьи неудачные испытания ракеты AGM-183A.

Должностные лица Пентагона признавали, что США отстали от России и Китая в производстве гиперзвукового оружия. В ходе тестов в Калифорнии в июле 2021 года у прототипа ARRW не заработал двигатель. Ранее в том же месяце ВВС США испытали прототип осколочно-фугасной боеголовки ракеты AGM-183A ARRW.

В январе текущего года министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявил, что гиперзвуковые вооружения могут стать полезным дополнением арсенала США. Вместе с тем министр отметил, что высокая стоимость данных систем вызывает вопросы относительно того, в какой степени они нужны американским военным.

В 2020 году американский журнал Air Force Magazine в материалеBuff Up. Another decade of enhancements will give the B-52 three more decades of power, посвященном программе ВВС США по модернизации стратегических бомбардировщиков Boeing B-52H Stratofortress, впервые сообщил официальные характеристики американской перспективной гиперзвуковой ракеты авиационного базирования AGM-183A ARRW (Air Launched Rapid Response Weapon, также используется акроним Arrow), создаваемой корпорацией Lockheed Martin и которая должна стать первым образцом гиперзвукового оружия на вооружении ВВС США.

Предварительные характеристики ракеты AGM-183A ARRW в интервью Air Force Magazine сообщил генерал-майор ВВС США Эндрю Дж. Гебара, директор по стратегическим планам, программам и требованиям Стратегического командования ВВС США (Air Force Global Strike Command - AFGSC). По его словам, "это изделие сможет пролететь за 10-12 минут почти 1000 миль, это потрясающе». Если речь идет о сухопутных милях, то это дает максимальную дальность стрельбы около 1600 км и скорость боевого блока между М=6,5 и М=8. Ранее не раскрывались даже приблизительные характеристики ARRW.

Генерал-майор Эндрю Гебара также сообщил, что В-52 будет способен четыре ракеты ARRW на внешней подвеске - по две на каждом пилоне. В сентябре командующий Стратегическим командованием ВВС США генерал Тимоти В. Рэй заявил, что ракета ARRW сможет достичь статуса первоначальной оперативной готовности (IOC) в течение «следующих двух лет».

Напомним, что конструктивно ARRW представляет собой твердтопливную ракету воздушного пуска с боевой частью в виде отделяемого гиперзвукового боевого блока с ракетным двигателем Tactical Boost Glide (TBG), уже некоторое время создаваемого под эгидой Агентства перспективных оборонных исследований (DARPA) министерства обороны США. Ракетой должны быть оснащены в первоочередном порядке стратегические бомбардировщики В-52Н и В-1В, при этом сообщалось, что создается и неядерном, и в ядерном вариантах.