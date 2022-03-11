Власти Узбекистана и южнокорейская компания POSCO International заключили соглашение о создании в Ферганской области хлопкового кластера. Об этом пишет Business Korea. Соответствующие документы были подписаны президентом компании Джу Си Бо и хокимом (главой администрации) узбекского региона Хайрулло Базаровым в Инчхоне.

Администрация Ферганской области заявила, что основой кластера станет предприятие Posco International Textile, работающее в регионе с 1996 года. В связи с новыми планами компания будет модернизировать его. Для работы хлопкового кластера в Язъяванском районе будет создана соответствующая производственная цепочка, охватывающая весь процесс от выращивания хлопка до выпуска готовой продукции.

Продукт будет отвечать требованиям корейского рынка. Помимо этого, планируется создать завод по производству смесовых тканей из синтетических волокон. Согласно планам сторон, изначально кластер займет территорию в 5 тысяч га. Однако уже к 2025 году посевные площади планируется расширить до 35 тысяч га.

Также с руководством компании обсуждались вопросы выращивания в Ферганской области и переработки экспортоориентированных культур, экспорта плодоовощной продукции на корейский рынок и участия в строящемся в Фергане комплексе «Эко-Сити».

«Корейская сторона выразила готовность к сотрудничеству в рамках этих проектов, — сказано в сообщении пресс-службы администрации. — На основе этих договоренностей между администрацией Ферганской области и Posco International был подписан меморандум о сотрудничестве на сумму $65 млн».

История южнокорейской компании POSCO International началась в 1967 году, тогда она работала под названием Daewoo Corporation. В 2010 году предприятие вошло в состав POSCO Group. Сейчас компания занимается торговлей, разработкой ресурсов, развитием и эксплуатацией инфраструктуры.

В начале марта международная коалиция Cotton Campaign объявила о снятии глобального бойкота с узбекского хлопка. Решение было принято на основании отчета «Узбекского форума по правам человека». Эксперты заявляют об отсутствии «систематического» принудительного труда в период сбора урожая хлопка 2021 года.

Снятие бойкота позволит ведущим мировым брендам использовать узбекский хлопок и продукцию из него при производстве своих товаров. Глава международной коалиции Cotton Campaign Беннетт Фриман заявил, что Узбекистан «добился значительного прогресса в искоренении принудительного труда при сборе урожая на хлопковых полях, и проблемы, сохранявшиеся в отрасли на протяжении многих лет, нашли свое решение».