Россия столкнулась с дефицитом мелованной бумаги, на которой печатаются большая часть журналов с иллюстрациями. Об этом сообщает «Коммерсант».

Из-за санкций, связанных с войной в Украине, крупнейшие европейские производители приостановили поставки в Россию. По данным издания, книгоиздатели надеются договориться с китайскими компаниями о поставках, а некоторые готовы закупать российскую бумагу. Однако ее качество хуже европейского, а объемов производства будет недостаточно. В связи с этим издатели опасаются дальнейшего роста цен и себестоимости производства, говорится в публикации.

Отмечается, что мелованная бумага также используется для изготовления книг с цветными иллюстрациями и других печатных материалов, в которых важна яркость красок. Собеседник издания в отрасли сообщил, что дефицит бумаги начался почти мгновенно после начала войны в Украине. До этого большая часть мелованной бумаги поставлялась из Европы, Китая, Кореи, и возникшие проблемы с логистикой связаны с закрытием портов.

Опрошенные изданием эксперты согласились, что угроза дефицита бумаги для печати в России существует. Президент издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков отметил, что европейские поставщики были основными для книжного рынка, а издательства не работали с азиатским рынком бумаги, потому что доставка из Европы была быстрее и дешевле. Так как на мелованной бумаге печатался текст в сегменте нон-фикшен и все обложки, теперь, по его словам, возможно, придется отказаться от печати текста на ней.

В то же время директор по производству издательской группы «Альпина» Константин Лунь рассказал, что все в России были готовы к уходу зарубежных поставщиков. Год назад начал работать завод в Беларуси, также есть поставки из Китая, Турции и Индии. «Без бумаги никто не останется», посчитал он, тем более с уходом глянцевых журналов из России. Часть издателей журналов планируют заменить финскую бумагу российской.

Ранее сообщалось, что крупнейший производитель глянцевых журналов Condé Nast приостановил работу в России. Эта медиагруппа работала на российском рынке с 1998 года и выпускала семь глянцевых изданий сегмента «премиум» — Vogue, GQ, GQ Style, Tatler, AD, Glamour и Glamour Style Book.

«Для журналистов и редакционных коллективов по всему миру крайне важно, чтобы мы могли создавать контент без риска для безопасности наших сотрудников. Недавно российское правительство приняло новые законы о цензуре, которые теперь делают это невозможным для нас. В связи с этим мы решили временно приостановить все наши издательские операции с Condé Nast Russia», — говорилось в заявлении издательского дома.