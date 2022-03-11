По Сети распространяется список деятелей культуры, покинувших Россию. Причем артистов российского шоу-бизнеса сдали белорусские оппозиционные ресурсы. «Бежали из страны!», «Предатели!» — так комментируют иногда помпезный, иногда тщательно скрываемый отъезд звезд их поклонники, которых теперь, кажется, правильнее называть бывшие.

Эксперты уверены, что многим из уехавшим сейчас на эмоциях придется вернуться на родину, в том числе по финансовым причинам. Только большой вопрос: как родина после всего их примет.

«Запланированный отдых» звезд

Пожалуй, больше других россияне обсуждают отъезд Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Они выехали вместе с детьми в неизвестном направлении, одни источники утверждают, что во Францию, другие — в Израиль, что больше похоже на правду, так как певица довольно часто там бывает. 72-летняя артистка неделю молчала, но потом вышла на связь: «Рано радуетесь! Каникулы, отпуск и лечение не считаются эмиграцией! Вернусь — разберемся!».

Ее супруг, 45-летний юморист Максим Галкин, также подвергся хейтерской атаке бывших поклонников, которые не поддержали его политические высказывания. Его концерт в Архангельске был отменен, говорят, что зрители со скандалом сдавали билеты. На пост в Instagram, где артист коротко поздравил подписчиков с Прощеным Воскресеньем, он получил обратную связь: «Мы любим Родину, а не ее предателей».

Много ненависти вылилось и на семью телеведущего Дмитрия Диброва. Его обвиняли в том, что он называет себя потомственным казаком, а в сложное для страны время отправился на Мальдивы. Ему еще не могут простить прошлогоднево высказывания, где он назвал 80% телезрителей идиотами за то, что «они же смотрят сериалы» и другую «малообразованную и, главное, ничему на свете не служащую телевизионную продукцию». Супруга Диброва, Полина, пояснила, что отдых семьи был запланировал давно, отменить его было все равно что выкинуть деньги, но тем не менее семья вернулась в Россию раньше, чем планировала.

Накалилась ситуация и вокруг эксперта моды Александра Васильева, который является ведущим рейтинговой передачи «Модный приговор». Когда стало известно, что ее убрали из эфирной сетки, Васильев из своей квартиры в Париже поспешил прокомментировать: мол, съемки программы стало невозможно осуществлять на фоне закрытия магазинов, привозивших вещи с Запада.

Однако общественность уверена, что сейчас как раз самое время начать рекламировать отечественных дизайнеров и компании по производству одежды, а закрывается передача просто потому, что Васильев боится возвращаться туда, где много лет зарабатывал деньги. «Уехал и уехал, живи. <…> никому не нужен и передача тоже. Показывай там, где живешь. Александр, у нас уже изменилось отношение к вам. Оставайтесь на ПМЖ там, где вы сейчас», — написал кто-то из разъяренных пользователей.

Также было снято с эфира шоу «Вечерний Ургант». Телеведущий Иван Ургант покинул Россию, о чем доложил в Instagram. «Baza» сообщает, что он еще несколько дней назад с семьей выехал в Израиль.

В Париже остановились Земфира и Рената Литвинова. Этот город был выбран подругами не просто так. Литвинова является обладательницей шикарных двухэтажных апартаментов в столице Франции. В Париже живет дочь Ренаты, именно поэтому она и приобрела в этом городе недвижимость. Источники сообщают, что артистка и певица купили билеты в один конец.

Скоро вернутся и переобуются

Болезненно восприняли отъезд звезд не только их поклонники, но и коллеги.Телеканал RU.TV объявил, что собирается прекратить сотрудничество с артистами, которые даже допустили резкие высказывания в адрес российско-украинского конфликта. В их ряды попали Иван Дорн, Макс Барских, Потап и Настя, MONATIK, Надежда Дорофеева, Светлана Лобода, Вера Брежнева, Валерий Меладзе, группы «2Маши», «Аквариум».

Актер Стас Ярушин в своем Instagram пристыдил звезд за отсутствие патриотизма. Он считает, что они руководствуются исключительно своими эмоциями и через некоторое время непременно одумаются, но будет уже поздно: свое настоящее лицо они уже показали. Более того, «скоро все начнут переобуваться». «Когда-нибудь все закончится. Когда-нибудь многие одумаются. Но возвращаться будет поздно. Лично я буду против ваших возвращений и переобуваний!» — заявил Ярушин.

Он также отметил, что многие покинувшие страну в тяжелые времена долгие годы работали здесь, а сейчас позволяют себе негативно высказываться о ней, это как минимум некрасиво. Ярушин понимает, что Россию ждут сложные времена, но это не повод, чтобы сдаваться.

Актриса Яна Поплавская, та самая Красная Шапочка, считает, что такое поведение звезд — высшая форма предательства. Она не понимает людей, которые сейчас думают не о мире и не о серьезных проблемах, а о личном комфорте. На своей Instagram-странице она объяснила общественности, почему направлением для выезда многие звезды выбрали именно Израиль. Чтобы спасти свои сбережения и выехать в США. Оттуда артистам, по мнению Поплавской, будет легче критиковать политические события в их стране. Только вот после всего уже сказанного их итак не примут на родине с распростертыми объятиями.

Звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова предостерегла уехавших за границу коллег по цеху, что счастливыми на Западе они не станут. «Вы всегда будете чужими — людьми второго сорта, которых в любой момент могут затравить и выставить на мороз», — предупредила Михалкова. Она отметила: «Россия разная. Здесь иногда трудно, иногда непонятно. Но она — наш дом. Любимый дом. И здесь мы всегда будем своими».

Общество решает

Депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Султан Хамзаев предложил запретить въезд в Россию тем актерам и бизнесменам, которые покинули страну после начала спецоперации в Украине.

«Считаю, что нужна технология блокировки возврата «сбежавших гастролеров». Те, кто в ответственное время покидают свою страну, видимо, считают своей родиной другое государство. Нужно запретить обратный въезд в страну всем, кто сбежал», — цитирует Султана Хамзаева РИА «Новости». По словам Хамзаева, ситуация в мире показала, что в стране появилась группа паникеров, которые пытаются дестабилизировать ситуацию.

В России заработал даже сайт под названием «Предатели» с именами звезд, выступивших против «спецоперации» в Украине. Авторы проекта рассказали, что замечают активность некоторых «лиц, выступающих против процветания и безопасности нашей Родины», и пообещали, что приложат все силы, чтобы люди из реестра ответили за свои поступки.

Но «Комсомольская правда» уточняет, что никакого преступления уехавшие звезды не совершали. В конце концов, в УК РФ нет статьи за «бегство из страны». И все граждане РФ по закону имеют право беспрепятственно вернуться домой в любое время. «Но рычаг воздействия на всех этих «селебрити» у общества есть. И он у каждого из нас в наших собственных руках. Называется «ударить по карману» — не слушать, не смотреть, не покупать», — пишет издание.

Также в российских соцсетях все чаще стали появляться посты следующего содержания: «Ладно, время пройдет, я забуду, что говорили медийные персоны, но что говорили моя подружка, мой сосед я же до смерти забыть не смогу».

Незапланированные отлеты журналистов

Кстати, к отъезду из страны независимых журналистов россияне чаще относятся с пониманием. «Комсомольская правда» информирует, что журналист Алексей Пивоваров, который снимал фильмы о Болотной и лидерах того протеста — Навальном, Яшине, Немцове — сейчас в ОАЭ. Там же и журналист Михаил Зыгарь.

Главный редактор телеканала «Дождь» Тихон Дзядко признался: «После незаконной блокировки сайта «Дождя», аккаунтов «Дождя» в ряде соцсетей, а также угроз в адрес некоторых сотрудников очевидно, что личная безопасность некоторых из нас находится под угрозой».

Об отъезде из России также поведал ведущий Денис Катаев, проработавший на «Дожде» более десяти лет: «Это решение далось мне тяжело... Работать независимым журналистом теперь здесь невозможно», — считает он.

С начала событий в Украине не менее 150 журналистов уехали из России. Согласно сообщениям СМИ, за последнее время покинула территорию РФ почти вся московская редакция «Медузы», «Эха Москвы» и «Новой газеты», а также многие сотрудники корпунктов и бюро зарубежных СМИ.

В центре внимания все еще находится журналистка Ксения Собчак, которая вместе с ребенком собиралась в Турцию на «запланированные каникулы», но в итоге они были замечены в аэропорту Тель-Авива. Надо отдать должное, ее телеграм-канал продолжает публиковать наиболее острые моменты, на которые сейчас не решается ни одно СМИ в России.