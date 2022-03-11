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AFAD отправил в Украину более 20 фур с гуманитарной помощью
Управление по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD) направило в Украину 23 фуры с гуманитарной помощью, еще 7 и передвижную кухню планируют отправить в ближайшее время. Помимо этого, турецкие спасатели совместно с румынскими коллегами организовали палаточные лагеря для украинских беженцев в приграничных районах Румынии. Турция #AFAD #Румыния #Украина #помощь #нетвойне #trtнарусском
AFAD отправил в Украину более 20 фур с гуманитарной помощью / Others
11 марта 2022 г.
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