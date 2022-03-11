Кандидат в президенты Франции Эрик Земмур, известный своими ксенофобскими взглядами, уличен в связях с российским истеблишментом. Соответствующие данные публикует Центр «Досье» Михаила Ходорковского. Его расследование отсылает к 2013 году, когда ультраправый полемист выступил с неожиданно хвалебной статьей в адрес российского президента. «Путин восстановил государство. И русский патриотизм. С помощью авторитарных методов. В традициях царей», — с восхищением писал Земмур, который тогда еще, по-видимому, не имел политических амбиций.

Это, как отмечает Центр «Досье», привлекло внимание председателя ассоциации «Франко-российский диалог» Александра Трубецкого, который известен постоянной апелляцией к своей дворянской родословной. Затем Трубецкой передал материал еще одному «потомку знатного рода» Зурабу Чавчавадзе, который является генеральным директором благотворительного фонда Святителя Василия Великого — детища бизнесмена Константина Малофеева. Однако для того, чтобы выйти на Земмура напрямую, российским деятелям потребовалось два года.

Это сделали представители экс-главы «РЖД» Владимира Якунина, которого Центр «Досье» характеризует как «оператора» российских интересов за рубежом — близкого к Кремлю, но де-юре независимого игрока. Между Земмуром и Якуниным даже была организована личная встреча в 2015 году в Париже. По этим данным, французский отрицатель Холокоста ответил поездкой в Санкт-Петербург через год на одну из конференций. Однако вскоре аппетиты публициста крайне правого толка начали непомерно расти, и он «перешагнул» через такую ступень, как Якунин.

Как заявил источник «Досье», близкий к Кремлю, Земмур вскоре начал общаться непосредственно с сотрудниками администрации президента РФ через одного из своих французских посредников. «О возросшем статусе ультраправого политика может свидетельствовать и тот факт, что в 2019 году он получил приглашение на закрытую встречу с министром иностранных дел Сергеем Лавровым в резиденции российского посла в Париже», — пишет центр, отмечая, что визит Земмура должен был состояться туда не вечером, а днем — отдельно от остальных гостей.

Импульс для Макрона

Если Земмуру на каком-то этапе и удалось получить прямую финансовую поддержку, то Россия вполне может считать свое вложение относительно «работающим». После того, как Москва начала беспрецедентное вторжение в Украину, ультраправый кандидат в президенты Франции заявил, что НАТО немедленно должно дать Путину гарантии нерасширения Североатлантического альянса на восточном направлении. Затем он обвинил власти Франции и Германии в том, что те «в течение восьми лет не могли заставить Киев выполнять Минские соглашения».

Почему этот актив окупается лишь относительно? Красноречивый ответ дают опросы общественного мнения, которые демонстрируют повышение рейтингов действующего президента Франции Эмманюэля Макрона на фоне его интенсивных попыток выступить посредником между Москвой и Киевом. Исследования европейского бюро Politico дают 29% голосов главе Пятой республики, 17% — традиционному лидеру ультраправых Марин Ле Пен, в то время как Земмур с несколькими другими «коллегами» находятся на уровне 12% голосов.

Большинство респондентов (59%) полагает, что Макрон был в состоянии справиться с последствиями российского вторжения с самого начала. Ни один другой кандидат в президенты Франции пока что не обладает таким кредитом доверия. Как говорит обозреватель Корнелиус Хирш, это то, что в политологической среде называют «эффектом объединения вокруг флага». И Елисейский дворец не смог не сыграть на этом. Это ярко иллюстрирует публикация официальной фотосессии, которая запечатлела марафон телефонных переговоров Макрона по Украине.

Безразличный электорат

Раскрытые данные о связях российского официоза с Земмуром вряд ли могут стать свидетельством серьезных сдвигов в тактике взаимодействия Москвы с французскими политиками. В последнее десятилетие был распространен тезис о том, что Кремль делает ставку на Марин Ле Пен, другую ультраправую фигуру. В 2017 году, накануне президентских выборов в Пятой республике, она нанесла скандальный визит в Россию, в рамках которого не только побывала в Госдуме, но и была встречена лично Владимиром Путиным.

Отдельный вопрос — это финансовые связи Ле Пен и российской стороны. Портал Mediapart в свое время подсчитал, что в общей сложности ее партия «Национальное объединение» смогла получить кредитов из РФ в общей сумме на 11 млн евро. Политик обвинения парировала тем, что вся французская банковская система оказалась настроена против нее и ответила отказом на запрос о выдаче кредитов, в то время как российские структуры не были такими упертыми. Кроме того, по ее словам, эти банки якобы не имели связей с государством.

Справедливо задаться вопросом, почему Ле Пен, которая регулярно подвергалась нападкам за связи с Кремлем, не понесла крупного «рейтингового» ущерба на фоне войны в Украине. В статье для издания Le Parisien известный французский социолог Матье Галлар объясняет, что «основной электорат Ле Пен, состоящий из рабочего класса, менее заинтересован в кампании и менее реагирует» на последние события. По данным Галлара, только 18% избирателей Ле Пен ставят тему боевых действий в Украине в тройку наиболее волнующих вопросов.

Искажение фактов

Основной парадокс заключается в том, что, продвигая на фоне боевых действий в Украине тезис о необходимости «денацификации» Киева, российский официоз аккуратно и крайне прагматично поддерживает ультрарадикалов в другом месте Европы.

Как заявил TRT на русском профессор и заведующий кафедрой истории Католического университета Америки Майкл Киммейдж, в прошлом курировавший российское и украинское досье в аппарате политического планирования Госдепартамента, использование Кремлем термина «денацификация» в качестве повода для ведения войны в Украине в лучшем случае выглядит неправдоподобно.

«Конечно, в политической культуре Украины есть ультраправые элементы, как и в большинстве других стран, — заметил эксперт. — Однако утверждение, что украинское правительство в каком-либо смысле напоминает правительство нацистской Германии, является грубым искажением фактов».

Киммейдж напоминает, что руководство Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским было избрано демократическим путем. «Он уважительно относится к меньшинствам в Украине. Это не милитаризм. Таким образом, «денацификация» — это не просто искажение фактов. Это возмутительное искажение фактов», — пояснил Киммейдж.