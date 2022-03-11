Столтенберг: мы стремимся не допустить, чтобы война вышла за пределы Украины

Генсек НАТО Йенс Столтенберг поблагодарил Турцию за политические и дипломатические усилия в направлении мирного урегулирования ситуации в Украине. Он осудил действия Путина, но в то же время заявил, что альянс не готов закрыть небо над Украиной. #Турция #Украина #НАТО #война #нетвойне #столтенберг #Россия #новости#trtнарусском