ПОЛИТИКА
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Столтенберг: мы стремимся не допустить, чтобы война вышла за пределы Украины
Генсек НАТО Йенс Столтенберг поблагодарил Турцию за политические и дипломатические усилия в направлении мирного урегулирования ситуации в Украине. Он осудил действия Путина, но в то же время заявил, что альянс не готов закрыть небо над Украиной. #Турция #Украина #НАТО #война #нетвойне #столтенберг #Россия #новости#trtнарусском
Столтенберг: мы стремимся не допустить, чтобы война вышла за пределы Украины / Others
11 марта 2022 г.
Истории
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