ПОЛИТИКА
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По Свято-Успенской Святогорской Лавре нанесли авиаудар
По Свято-Успенской Святогорской Лавре в полночь 12февраля был нанесен авиаудар. Бомба разорвалась у моста у входа в Лавру. В настоящее время здесь находятся 520 беженцев, из них 200 детей. Погибших нет. Раненых отвезли в больницу Святогорска. "Никаких воинских соединений натерритории Святогорска и Святогорской Лавры не было", - заявил Митрополит Святогорский Арсений. #Святогорск #Лавра #авиаудар
Лавра / Others
13 марта 2022 г.
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