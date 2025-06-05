Илон Маск сообщил, что материалы по делу Джеффри Эпштейна не публикуют из-за упоминания в них имени президента США Дональда Трампа.

«Пришло время сбросить действительно большую бомбу: Трамп есть в файлах Эпштейна. Вот настоящая причина, по которой они не были обнародованы. Хорошего дня, DJT[инициалы Трампа]!», — написал Маск в социальной сети X.

Речь идет о расследовании преступлений американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвиняемого в организации сети торговли людьми и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. По данным, Эпштейн предоставлял девушек, включая несовершеннолетних, известным бизнесменам и политикам.

В 2019 году Эпштейна нашли мертвым в тюремной камере при загадочных обстоятельствах. С тех пор в США усилились призывы к обнародованию документов, содержащих список его клиентов.

Сам Трамп обещал раскрыть эти материалы, но после вступления в должность были опубликованы лишь старые документы, при этом ключевая информация остается засекреченной.

Новые подробности дела стали известны на фоне публичной перепалки между Маском и Трампом, вызванной спором вокруг законопроекта, который Трамп и Белый дом называют «Одним Большим Прекрасным Законом», тогда как Маск его критикует.