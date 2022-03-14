ПОЛИТИКА
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Миллионы людей в мире просят НАТО закрыть небо над Украиной
Жители Берлина, Мадрида, Брюсселя, Тбилиси, Торонто и Кракова вышли на антивоенные митинги в поддержку Украины с требованием к НАТО закрыть небо над страной. В Москве и других городах РФ также состоялись протесты. Только в столице силовики задержали около 500 участников. В воскресной проповеди трагедию блокадного Мариуполя затронул Папа Римский Франциск. #Украина #Россия #митинги #нетвойне #мариуполь #нато #trtнарусском
Миллионы людей в мире просят НАТО закрыть небо над Украиной / Others
14 марта 2022 г.
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