Миллионы людей в мире просят НАТО закрыть небо над Украиной

Жители Берлина, Мадрида, Брюсселя, Тбилиси, Торонто и Кракова вышли на антивоенные митинги в поддержку Украины с требованием к НАТО закрыть небо над страной. В Москве и других городах РФ также состоялись протесты. Только в столице силовики задержали около 500 участников. В воскресной проповеди трагедию блокадного Мариуполя затронул Папа Римский Франциск. #Украина #Россия #митинги #нетвойне #мариуполь #нато #trtнарусском