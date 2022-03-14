Турецкий производитель беспилотников Baykar объявил о новой фазе производства истребителей MİUS. Прототип беспилотного аппарата поступил на производственную линию и получил название Bayraktar Kizilelma, написал в своем Twitter технический директор компании Сельчук Байрактар. «Большая и маневренная рыба поступила в производство спустя три года», — сообщил он.

Название нового истребителя переводится как «красное яблоко», этот образ в турецкой мифологии символизирует некую далекую, но привлекательную цель, пишет Daily Sabah.

Ожидается, что первый полет Bayraktar Kizilelma состоится уже в 2023 году, а возможно, и раньше. Аппарат будет оснащен реактивным двигателем, и, по задумке создателей, он сможет взлетать и приземляться на флагманский десантный корабль турецкого флота TCG Anadolu. Приспособленный для посадки вертолетов, TCG Anadolu также может стать первым в мире кораблем-площадкой для беспилотных истребителей.

Ранее Baykar анонсировали полет своего палубного беспилотника Bayraktar TB3, который может произойти уже в текущем году. Этот аппарат сможет брать до 280 килограммов полезной нагрузки, а время автономного полета составит 50 часов, сообщали создатели. При его создании использовался двигатель PD-170 турецкого производства.

Сообщалось, что в разработке новых беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB3 участвовали и специалисты из Азербайджана. «На данный момент ведется работа над совершенствованием прототипа Bayraktar TB-3, который сможет взлетать и совершать посадку на короткие полосы», — рассказывал Сельчук Байрактар.

Осенью 2021 года также стало известно, что компания Baykar разрабатывает два новых аппарата, которые расширят возможности для проведения наземных и военно-морских операций. Летом того же года турецкие инженеры компаний UAVERA и Coşkunöz Defense and Aviation показали военным свой новый палубный БПЛА Çağatay CGT5, которому достаточно небольшой площадки 5x5 м для взлета и приземления.