Уже с апреля в турецких отелях туристам разрешат самостоятельно накладывать себе еду со шведского стола, сообщает портал Turizm Günlüğü со ссылкой на из информацию Агентства по продвижению и развитию туризма страны.

Ранее из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, раздача блюд в отелях осуществлялась персоналом. Ожидаются и другие послабления антиковидных мер: в отелях all inclusive и в целом в турецких отелях будет снято требование об обязательных санитайзерах на обеденных столах, одноразовую посуду заменят многоразовой, а вместо одноразовых порций мыла и шампуня в отели вернуть обычные диспенсеры.

Помимо этого, туристам больше не будут обязательно измерять температуру, также будет отменено правило «социальной дистанции» между столами и шезлонгами. Ожидается, что отменят и ограничения сеансов в саунах и СПА, где сейчас продолжительность сеанса ограничена получасовым интервалом. На территории отелей отменят масочный режим, а из номеров и лобби отелей уберут информационные материалы об антиковидных правилах.

Пока Агентство по продвижению и развитию туризма Турции не подтвердило эту информацию официально, однако известно, что публикация документа ожидается 1 апреля. Ранее, с начала марта уже были отменены HES-коды для туристов — местный аналог QR-кодов.

С конца мая в Турции начали действовать антиковидные правила в отелях системы «все включено». Тогда отдыхающим запретили самим накладывать себе еду. Мэр турецкого города Бодрум Ахмет Арас тогда говорил, что ограничения могут сохраниться и после пандемии коронавируса. При этом уточнялось, что речи о том, что отели Турции откажутся от all inclusive, не идет. В мае 2020 года министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой в интервью ТАСС уже сообщал о невозможности отмены систем «все включено» и «шведский стол» в стране в принципе.

Ранее стало известно, что в 2021 году доходы Турции от сферы туризма в 2021 году увеличились на 103% — до $24,48 млрд, а лидерами по числу посещений страны стали россияне.