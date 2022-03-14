Политологи и военные на конференции Атлантического совета обсудили ход российско-украинской войны и рассказали о причине неудач армии России, отмечает «Голос Америки».

Так, генерал-лейтенант в отставке, ведущий военный эксперт вашингтонского Центра анализа европейской политики и бывший командующий вооруженными силами США в Европе в 2014-2017 годах Бен Ходжес связал неудачный ход военной операции с коррупцией внутри российской армии и правительства.

«Почему Россия продвигается так медленно? — спросил он. — Ну конечно, совсем не это было их целью. То, что что мы видим в российской армии — результат многолетней коррупции внутри оборонной промышленности России, самого Минобороны, двойной отчетности и прочих хитростей по всей России».

По мнению эксперта, российские армейские подразделения не обучены должным образом, им не хватает дисциплины, а их материальная часть «не функционирует должным образом или осталась без топлива».

«А еще это показывает, что они покусились на то, к чему не готовы: у них нет опыта ведения войны такого масштаба, — считает Ходжес. — Похоже, волшебной доктрины Герасимова [концепция «гибридной войны»], про которую мы слышали, просто не существует».

Все это объясняется тем, что российские власти и армия сильно переоценили свои возможности во время вторжения в Украину, убежден генерал. Особенно это заметно из-за того, что на стороне России в этом конфликте было преимущество: она сама выбрала время и место атаки, так что Украина должна была обороняться, «и она всячески пыталась не спровоцировать русских, не дать им повод, поэтому буквально была вынуждена сидеть и ждать, пока ударят», считает Ходжес.

«Это тактика войны на истощение, и у нас, у Украины, впереди много плохих недель», заключил Ходжес. Ранее Reuters со ссылкой на советника Зеленского Алексея Арестовича сообщил о гибели 2,5 тыс. мирных жителей только в Мариуполе.

Вице-премьер Украины в 2012-2014 годах и министр иностранных дел Украины в 2003-2005 и 2010-2012 годах Константин Грищенко, в свою очередь, пессимистично оценил перспективу российско-украинский переговоров на данном этапе. «Важно, чтобы русские поняли: цена за вторжение для них неподъемна, — посчитал Грищенко. — После этого действительно можно попытаться договориться о чем-то разумном. До тех пор, пока они окончательно не поймут, что военная операция не имеет шансов достичь тех целей, которые они себе ставили, я не вижу никакой реальной возможности найти решение путем переговоров».

В итоге цена таких переговоров станет со временем очень высокой не только и для России, и Украины, и всего мира, сказала научный сотрудник Евразийского центра Атлантического Совета и министр финансов Украины в 2014-2016 Наталья Яресько.

«Когда я была министром финансов во время первого вторжения России, мы говорили о 20% падения ВВП, а ведь тогда пострадало лишь 7% территории Украины, — пояснила она. — Сегодня я вижу прогнозы ущерба от 15 до 35% ВВП, но считаю их излишне оптимистичными».

Чтобы добиться более благополучного развития событий, США должны вести себя активнее на данном этапе российско-украинской войны. Об этом «Голосу Америки» заявил директор Евразийского Центра при Атлантическом Совете, посол США в Украине в 2003-2006 годах Джон Хербст.

«Осторожность в политике национальной безопасности очень важна, — сказал он, — но робость — это серьезная помеха. А пока мы видим больше робости, чем благоразумия».

Участников договоренностей о мерах против России не должен беспокоить аргумент, что Россия «каким-то образом хочет нанести удар по союзникам НАТО», это противоречит истории, убежден эксперт.

«Мы видели в Сирии, как российские наемники группы Вагнера атаковали союзников США. Им было приказано отступить, а когда они этого не сделали, то были уничтожены американскими военными», — напомнил Хербст. Выступая за более жесткое противостояние с Россией, эксперт заявил, что во время Берлинского кризиса 1961 года и Карибского кризиса 1962 США «не отступили и не позволили страху перед ядерной войной помешать отстаивать свои интересы». В результате победа была достигнута мирным путем, подчеркнул он.

В своей колонке C4ISRNET топ-менеджер компании Dcode Терри Ридз также рассуждает о том, почему новейшая российская военная техника не смогла повлиять на скорость операции в Украине. Он называет этот конфликт «войной денег и железа».

Пока Россия не использовала в Украине технологии и технику, слухи о применении которых в Сирии и Крыму широко обсуждались в течение последних лет — в частности, ультрасовременные средства разведки и налюдения. Чаще новейшая техника применяется со стороны Украины, которой ее предоставляет США, отмечает автор колонки. Так, Microsoft предупредил украинские власти о готовящихся кибератаках на цифровую инфраструктуру страны за несколько часов до их начала, а Илон Маск послал туда терминалы для работы сервиса спутникового доступа в интернет Starlink.

Ридз считает, что у технического превосходства Украины над Россией в этом конфликте может быть несколько объяснений. Во-первых, возможно, что российская армия не так технически оснащена, как ранее считал Запад. Во-вторых, украинские власти могли лучше подготовиться к нападению, о котором в течение последних нескольких месяцев их предупреждали западные СМИ и чиновники. При этом автор статьи допускает, что в будущем Россия все же начнет использовать новые технологии — в частности, беспилотную наземную технику и стаи дронов.