Десятки запусков российских ракет «Союз» пришлось отменить из-за войны России с Украиной, сообщает американское издание SpaceNews. В частности, до 2024 года включительно с космодромов Куру (Французская Гвиана) и Байконур (Казахстан) планировалось произвести 16 запусков «Союзов» в интересах заказчиков из Европы и Южной Кореи.

С особенно серьезными проблемами столкнулась британская компания OneWeb, которая планировала завершить основное развертывание спутниковой группировки при помощи шести запусков «Союз» уже в 2022 году. Ракеты Ariane 5 (Arianespace), H-2A (Mitsubishi Heavy Industries) и Atlas 5 (United Launch Alliance), которые могли бы запустить космические аппараты OneWeb, выводятся из эксплуатации, а их оставшиеся пуски распланированы. Проблема компании связана с тем, что носители, которые бы могли заменить эти ракеты, прежде всего Ariane 6 (Arianespace), Vulcan (ULA) и H3 (MHI), еще не готовы к эксплуатации.

Проблемы с заменами «Союзов» наблюдаются повсеместно: по данным SpaceNews, индийская ракета GSLV вряд ли сможет заменить российскую технику, а использование китайских ракет семейства Long March запрещено. Утверждается, что единственной ракетой, которая могла бы запустить европейские спутники, является Falcon 9 американской компании SpaceX, которая является конкурентом OneWeb.

При этом представители космической отрасли по всему миру продолжают отказываться от российских ракет. Генеральный директор Шведского национального космического агентства Анна Ратсман заявила, что власти страны «будут искать аналоги вне России» для запуска мезосферных и спектографических спутников. Представитель японской компании Axelspace Мей Икумото также подчеркнула, что предприятие «внимательно следит за ситуацией и изучает все возможности» для запуска четырех спутников, который был назначен на 2022 год.

Ранее в Роскосмосе заявили, что 30 марта, как и планировалось, вернут на Землю экипаж корабля «Союз МС-19» с Международной космической станции (МКС) с американским астронавтом Марком Ванде Хаем. До этого в американских СМИ сообщалось, что из-за санкций США, введенных против российской ракетно-космической отрасли, могут возникнуть проблемы с возвращением Ванде Хая на Землю, которое должен обеспечить Роскосмос.