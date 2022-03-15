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В приграничных с РФ селах Украины гуманитарная катастрофа – очевидец
Жители приграничного с Россией села Веселое Харьковской области «умирают от голода». Среди них оказалась президент ассоциации кинологов Украины Инна Штонда. Ее родные и друзья рассказали TRT на русском о ситуации, в которой оказались люди. #Харьковскаяобласть #голод #холод #веселое #нетвойне #осада #заложники #trtнарусском
В приграничных с РФ селах Украины гуманитарная катастрофа – очевидец / Others
15 марта 2022 г.
Истории
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