В приграничных с РФ селах Украины гуманитарная катастрофа – очевидец

Жители приграничного с Россией села Веселое Харьковской области «умирают от голода». Среди них оказалась президент ассоциации кинологов Украины Инна Штонда. Ее родные и друзья рассказали TRT на русском о ситуации, в которой оказались люди. #Харьковскаяобласть #голод #холод #веселое #нетвойне #осада #заложники #trtнарусском