ПОЛИТИКА
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Летчик Су-25 посадил штурмовик после попадания в него украинской ракеты
По сообщению Минобороны РФ, на территории Украины в российский штурмовик Су-25 попала ракета ПЗРК. Пилот поврежденного истребителя выполнил посадку по командам второго летчика, прикрывающего его. Россия начала вторжение в Украину утром 24 февраля. По состоянию на 15 марта ВСУ сбили в небе над Украиной 81 самолет и 95 вертолетов российских военных сил. #сбитыйлетчик #Су25 #trtнарусском #штурмовик #росавиация #летчик #нетвойне
летчик / Others
15 марта 2022 г.
Истории
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