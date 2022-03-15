Летчик Су-25 посадил штурмовик после попадания в него украинской ракеты

По сообщению Минобороны РФ, на территории Украины в российский штурмовик Су-25 попала ракета ПЗРК. Пилот поврежденного истребителя выполнил посадку по командам второго летчика, прикрывающего его. Россия начала вторжение в Украину утром 24 февраля. По состоянию на 15 марта ВСУ сбили в небе над Украиной 81 самолет и 95 вертолетов российских военных сил. #сбитыйлетчик #Су25 #trtнарусском #штурмовик #росавиация #летчик #нетвойне