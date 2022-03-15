Российские власти могут столкнуться с нехваткой вычислительных мощностей и серверов, рассказали источники «Коммерсанта». Дефицит может наступить уже в течение двух месяцев, и в этом случае правительство будет по упрощенной процедуре заключать контракты на аренду свободных мощностей у коммерческих операторов ЦОД. К такому выводу в правительстве пришли после инвентаризации существующих мощностей.

Собеседник в правительстве, знакомый с ситуацией, говорит, что сейчас там проводят инвентаризацию вычислительной техники дата-центров, обеспечивающих бесперебойную работу критически важных для властей систем. Если мощностей будет не хватать — а это может произойти уже в течение двух месяцев — власти хотят по упрощенной процедуре заключать контракты на аренду свободных мощностей у коммерческих центров обработки данных (ЦОД), отмечает он.

Источник, знакомый с деталями встречи, подтверждает: «Ситуация крайне серьезная, такого никто не ожидал, но реально существующих мощностей госсектору хватит максимум на полтора месяца работы». Все федеральные и региональные органы власти остались без возможности закупить оборудование, подчеркивает он. Один из вариантов, который обсуждался, по словам собеседника, — брать в управление серверные мощности компаний, которые заявили об уходе из России.

Эта ситуация обсуждалась на недавней встрече в Минцифры с участием компаний, оперирующих существенным объемом вычислительных мощностей, утверждает «Коммерсантъ» — «Сбера», МТС, Oxigen, «Ростелекома», «Атом-Даты» (структура «Росатома»), «Крока» и «Яндекса». Помимо прочего, участники встречи обсудили возможность брать в управление серверные мощности компаний, которые заявили об уходе с российского рынка.

Из-за ухода зарубежных облачных сервисов, которые в том числе использовали некоторые российские ведомства, спрос в серверных мощностях «моментально вырос», говорится в публикации.

При этом цены на китайское оборудование увеличилось в несколько раз, а логистика оказалась нарушена. Из-за этого заказчики зарубежной техники, которая уже ввезена в Россию, в ряде случае не могут забрать ее со складов. «В страну въехали две фуры серверов зарубежного вендора, но выдавать нам их отказываются, ссылаясь на санкции», — рассказали источники издания. В частности, продажи своей техники в Россию до 26 марта приостановила Huawei.

В Минцифры, комментируя итоги встречи, сообщили, что там обсуждались «механизмы, о которых прежде не задумывались». При этом пока в министерстве не видят критичных рисков дефицита мощностей и вводят «дополнительные механизмы, направленные на повышение эффективности».

У российского бизнеса также может возникнуть нехватка серверов и комплектующих в ближайшие 3-6 месяцев из-за санкций США, пишет Forbes. Хотя отчасти решением проблемы может стать серый импорт или переход на китайское оборудование, импортозамещение не сможет удовлетворить весь отечественный спрос, полагают опрошенные изданием эксперты.

Ранее TRT на русском сообщал, что в последнее время из-за санкций Запада многие крупные российские компании вынуждены были перейти с зарубежных облачных сервисов на отечественные.