Россия может отреагировать на очередной пакет санкций Евросоюза, если он затронет интересы страны. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в комментарии агентству ТАСС.

«Разумеется, мы проанализируем их воздействие на нашу экономику. В случае необходимости примем меры, которые обеспечивали бы наши интересы. И также возможны какие-то контрмеры», — подчеркнул он.

В Брюсселе 18 июля был утвержден очередной, 18-й по счету, пакет санкций в отношении России. Он включает в себя расширение черного списка физических и юридических лиц, снижение потолка цен на закупку российской нефти, запрет на возможное возобновление работы газопроводов «Северный поток», а также ограничения против нефтетанкеров и банков.

Кроме того, в документе предусмотрены новые экспортные рестрикции, направленные против товаров, которые могут быть использованы в российской оборонной промышленности.

«Мы еще больше обрезаем бюджет Кремля на финансирование войны, включив в списки 105 судов и тех, кто им способствует, и ограничивая доступ российских банков к финансированию», — заявила главный дипломат ЕС Кая Каллас.

Кроме того, Евросоюз впервые ввел санкции против морского регистратора и крупнейшего нефтеперерабатывающего объекта «Роснефти» в Индии.

«Мы настроены и дальше усиливать давление, чтобы прекращение агрессии стало для Москвы единственным возможным выходом», — подчеркнула Каллас.