Обстрелы Киева попали на камеры видеонаблюдения

Несколько взрывов в Украине попали на уличные камеры видеонаблюдения. На одном из видео ракета взрывается рядом с жилым домом в Киеве. По сообщениям местных жителей, как минимум двое человек погибло. Другая камера засняла несколько взрывов рядом с автобусной остановкой с людьми в Броварах под Киевом. По предварительным данным, никто из них не пострадал. #Киев #война #обстрелы #trtнарусском #Украина #Россия #нетвойне #stopwar