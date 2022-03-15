ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Обстрелы Киева попали на камеры видеонаблюдения
Несколько взрывов в Украине попали на уличные камеры видеонаблюдения. На одном из видео ракета взрывается рядом с жилым домом в Киеве. По сообщениям местных жителей, как минимум двое человек погибло. Другая камера засняла несколько взрывов рядом с автобусной остановкой с людьми в Броварах под Киевом. По предварительным данным, никто из них не пострадал. #Киев #война #обстрелы #trtнарусском #Украина #Россия #нетвойне #stopwar
взрывы / Others
15 марта 2022 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us