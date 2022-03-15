Администрация президента Джо Байдена увидела признаки того, что Россия ведет переговоры с Китаем о предоставлении военной помощи. Соответствующие сообщения со ссылкой на неназванных представителей Белого дома разошлись по западным изданиям. Эти данные, полученные, очевидно, разведывательным сообществом, дали основания рассуждать о том, что у Москвы вроде как истощились ресурсы для продолжения наступательных действий в Украине. Однако то, какой ответ могла дать китайская сторона, пока что остается неясным.

Помощник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США внимательно следят за тем, «в какой степени Китай оказывает какую-либо поддержку, материальную или экономическую, России». Правда, по его словам, о своей обеспокоенности ситуацией Вашингтон сообщает Пекину пока что исключительно по частным каналам. «Масштабные усилия по обходу санкций или поддержка России для их устранения обязательно повлекут за собой последствия, — подчеркнул чиновник. — Мы не позволим этому продолжаться».

Российский официоз на уровне главы пресс-службы Кремля Дмитрия Пескова отмел эти сообщения. То же самое, по понятным причинам, сделал Пекин, который уверил, что не получал никаких запросов от Москвы. Официальный представитель посольства Китая в США Лю Пэн Юй заявил, что текущая ситуация в Украине вызывает у его страны беспокойство. «Сейчас первостепенной задачей является предотвращение эскалации напряженной ситуации или даже ее выхода из-под контроля», — отметил дипломат.

Источники западных СМИ дают понять, что Москву якобы интересует широкий спектр вещей — от ЗРК и дронов до сухпайков. Это дает почву для однозначных интерпретаций о возникшей в наступательных действиях проблеме.

Тем не менее, российская военная экспертиза полагает, что Кремль мог по непубличным каналам попросить у своего азиатского партнера авиационную технику. В частности, речь идет о многоцелевом транспортном самолете Shaanxi Y-8, который разработан на базе советского Ан-12. Тем не менее, исследователи выражают сомнение, что на данном этапе развития военной ситуации в Украине КНР решится предоставить РФ системы двойного назначения, тем более в короткие сроки.

А главное — абсолютно непонятно, зачем России те же китайские ЗРК со специфическими органами управления, уступающие по характеристикам и в которых у ВС РФ в реальности нет никакой нужды, учитывая широкий спектр средств ПВО разного радиуса действия как новых, так и старых. Как известно, российские войска в отличие от стран НАТО всегда делали акцент на развитии ПВО-ПРО, а не истребительной авиации для выполнения задач противовоздушной обороны.

Присоединение к санкциям

Пекин рискует очень многим. Судя по всему, он прекрасно это понимает. Так, один из представителей Росавиации Валерий Кудинов сообщил, что КНР уже отказала отечественным авиакомпаниям в поставках запчастей. Конечно, позже ведомство дало опровержение, но весьма странное. Оно отметило, что спикер, сообщивший о нежелании Китая помогать деталями, не был уполномочен делать какие-либо официальные заявления. Самолеты Boeing и европейской Airbus, как известно, составляют большую часть российского флота, и они присоединились к санкциям.

Другой неприятной для российского руководства новостью стало то, что Пекин с 11 марта расширил валютный коридор юаня к рублю почти вдвое, чтобы сохранить на плаву двустороннюю торговлю. Валютно-торговая система КНР (CFETS) пояснила, что принимала такое решение, «руководствуясь рыночными событиями». Этой новости предшествовало то, что крупнейшие китайские банки и другие финансовые институты решились на заморозку или ограничение сотрудничества с Россией из-за действия международного санкционного режима.

Отдельная история — экспорт технологий в РФ. С начала боевых действий в Украине поставки Xiaomi, Oppo и Huawei, основных китайских производителей смартфонов, сократились как минимум вдвое, сообщила Financial Times со ссылкой на источники. Российские СМИ подтвердили эти данные, пообщавшись с поставщиками. Сомнения относительно российского рынка есть у компании Lenovo. Параллельно идут сообщения о падении экспорта китайских автомобилей GW. В качестве объяснений нередко приводятся темы санкций и волатильности рубля.

«Китай не является стороной кризиса и совершенно не хочет, чтобы санкции отразились на китайской стороне», — вполне однозначно заявил министр иностранных дел Ван И.

Прекратить дрейф

Прошедшая в Риме встреча Салливана с главой канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам, членом Политбюро Яном Цзечи дала понять, что стороны настроены на взаимодействие. «В нынешней международной ситуации усиление диалога и сотрудничества между Китаем и США, надлежащий контроль и управление разногласиями, а также уклонение от конфликта и противостояния отвечает как интересам народов двух стран, так и ожиданиям международного сообщества», — подчеркнул Цзечи на переговорах в Италии.

Стив Цан, директор Института SOAS Китая в Лондоне считает, что председатель КНР Си Цзиньпин не испытывает желания подвергать риску экономику своей страны в течение года, когда его главным приоритетом является обеспечение третьего срока. «Китай под руководством Си окажет любую возможную помощь Путину, но он не позволит себе попасть под вторичные санкции, несмотря на твердую поддержку и дружбу без границ», — подчеркивает исследователь, цитируя высказывания официоза.

Тем более, что, как говорит Дэн Ван, технологический аналитик шанхайской компании Gavekal Dragonomics, для большинства представителей китайского бизнеса Россия — это «слишком маленький рынок», чтобы идти на риск и отрезать себя от развитых стран и тем более подвергаться санкциям.

Председатель Шанхайской ассоциации исследований государственной политики Ху Вэй, в свою очередь, отмечает, что Пекину следует не допустить увеличения своего дрейфа в сторону от условного Запада. «Отказ от Путина и отказ от нейтралитета помогут укрепить международный имидж Китая и облегчить его отношения с США и Западом. Несмотря на то, что это сложно и требует большой мудрости, это лучший вариант на будущее», — отметил аналитик.

В США уже раздаются голоса о том, что Европа важна, но Китай важнее. В таких обстоятельствах главным приоритетом Китая является внесение в свою политику стратегических корректировок, заключил Ху Вэй.