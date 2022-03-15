Власти Израиля сообщают об огромном для страны количестве беженцев, прибывших туда из-за войны России в Украине. Как сообщает The Times of Israel, число иммигрантов из Украины уже достигло 7 тыс., из которых 5 тыс. не имеют прав на репатриацию. Таким образом сейчас Израиль достиг лимита пребывания беженцев-неевреев на своей территории, говорится в публикации.

Как ранее писал Jerusalem Post, Всемирная сионистская организация заявляла, что готова разместить не менее тысячи украинских семей в специально созданных для этого переносных зданиях. Эти сооружения будут расположены на отнятых у палестинцев землях в Восточном Иерусалиме, на Западном берегу реки Иордан и на Голанских высотах

Ранее министр внутренних дел Израиля Айекет Шакед сообщала, что страна готова принять 20 тыс. иностранцев с туристическими визами или без всякого статуса, пока конфликт в Украине не подойдет к концу, а также выделит 5 тыс. виз для приезжих без еврейских корней. Благодаря этим визам беженцы смогут не опасаться депортации, говорила она, однако они не смогут работать в стране, посылать своих детей в местные школы или претендовать на медицинскую страховку. После этого у ее дома десятки человек приняли участие в митинге, требуя пустить больше иммигрантов в страну. Многотысячная акция также состоялась в Тель-Авиве.

Не все представители израильского правительства поддержали решение, озвученное Шакед. Замминистра экономики Яир Голан, к примеру, назвал действия властей по работе с иммигрантами нелогичными и жестокими.

«Все, что от нас требуется — это немного щедрости и смелости, — посчитал он. — Почему мы действуем так, что в мире нас считают жадным и расистским государством, не готовым протянуть руку помощи?». Он предложил властям страны не готовиться к возможному притоку иммигрантов-евреев в будущем, а оказывать помощь тем, кто уже прибыл в Израиль. По словам Голана, страна в состоянии принять до 30 тыс. беженецев и не должна разделять их на евреев и неевреев.

Ранее сообщалось, что правительство Израиля одобрило размещение полевого госпиталя на западе Украины, который должен проработать не меньше месяца. «В больнице будет отделение неотложной помощи, родильное отделение и несколько отделений для лечения мужчин, женщин и детей-беженцев, спасающихся из зон боевых действий в Украине», — сообщала газета The Jerusalem Post, добавив, что у пациентов также будет доступ к лабораторному оборудованию и рентгеновским исследованиям с использованием возможностей дистанционной медицины.

Минздрав Израиля уточняет, что для анализа будет использоваться система удаленного доступа к технологиям больницы «Шиба».

9 марта стало известно, что медицинский центр «Шиба» в сотрудничестве с министерством здравоохранения и больничной кассой «Клалит» планирует вскоре открыть под Львовом полевой госпиталь. Сообщалось, что 25 тонн оборудования будут доставлены самолетом в Польшу, а оттуда его переправят в небольшой населенный пункт недалеко от Львова, где будет развернут полевой госпиталь. Затем в Украину отправятся медицинский и другой персонал (около 80 человек).

Накануне на территории медицинского центра «Шиба» в Тель а-Шомере была построена симуляция полевого госпиталя и проведены учения медиков для работы в полевых условиях. Подготовка длилась около недели, после чего оборудование было разобрано и подготовлено к отправке.

Вскоре после публикации о планах по открытию израильского полевого госпиталя под Львовом министр финансов Израиля Авигдор Либерман в эфире радиостанции РЭКА заявил, что эта миссия не получила государственного финансирования. Вечером 10 марта в СМИ было направлено разъяснение минфина по этому поводу.

15 марта Израиль изменил правила въезда в страну для украинцев. Теперь для въезда граждане Украины должны получить разрешение на въезд от МВД Израиля, сообщило посольство Израиля на Украине. Ранее между странами действовал безвизовый режим.

Израильское посольство сообщило, что страна не принимает у себя беженцев с Украины, однако готова принять украинцев, у которых уже есть родственники с гражданством Израиля. Также украинцы не смогут въехать в страну по приглашению родственников или друзей, у которых нет местного гражданства.

«Правительством Израиля определены приоритетные категории лиц, которые могут въехать в Израиль при определенных условиях (например, супруги и дети граждан Украины и граждан Израиля, постоянно проживающие в Украине; граждане, ранее подавшие просьбу на воссоединение семьи с гражданами Израиля, члены семей израильтян первой линии родства, новые репатрианты и лица, имеющие еврейские корни)»,— было сказано в заявлении диппредставительства.

По поводу граждан Украины, дети которых имеют израильское гражданство, но сами они не являются гражданами Израиля и по различным причинам имеют запрет на въезд в Израиль, решение пока не принято.

По состоянию на 17 марта квота на беженцев, не имеющих в Израиле родственников, формально еще не заполнена, и остается возможность оформлять приглашение для посторонних.

Граждане Украины, приехавшие в Израиль по приглашению в рамках новых правил, имеющие статус туриста, но фактически являющиеся беженцами, начнут получать помощь от министерства социального обеспечения, которое, по поручению главы правительства, берет на себя всю работу с беженцами.

Правила въезда в Израиль для граждан России, не имеющих право на репатриацию, в том числе для тех, у кого есть родственники-израильтяне, не изменились. Это означает, что все процедуры по объединению семей, ввозу в Израиль пожилых родителей, регистрации супругов-иностранцев израильтян и тд. остаются прежними и въезд в Израиль россиян возможен только в качестве туристов.