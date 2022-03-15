ЕС утвердил самый мощный пакет санкций против России

Евросоюз расширил санкции в отношении России из-за войны в Украине. Это уже четвертый пакет ограничений. Он включает, в частности, прекращение импорта в ЕС российской стали, запрет на поставки в РФ предметов роскоши, а также инвестиций и технологий для энергетики. Санкции коснутся более 600 лиц. #евросоюз #россия #санкции #нетвойне #новости #trtнарусском