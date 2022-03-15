ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
ЕС утвердил самый мощный пакет санкций против России
Евросоюз расширил санкции в отношении России из-за войны в Украине. Это уже четвертый пакет ограничений. Он включает, в частности, прекращение импорта в ЕС российской стали, запрет на поставки в РФ предметов роскоши, а также инвестиций и технологий для энергетики. Санкции коснутся более 600 лиц. #евросоюз #россия #санкции #нетвойне #новости #trtнарусском
ЕС утвердил самый мощный пакет санкций против России / Others
15 марта 2022 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us