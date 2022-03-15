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Украинский муфтий обратился к российским наемникам
Муфтий Духовного управления мусульман Украины «Умма» Саид Исмагилов предостерег мусульман всего мира от вербовки в ряды иностранных наемников, привлекаемых российской армией. По его словам, соучастие в нападении на Украину является не только грехом, но и ведет к братоубийству. #наемники #муфтий #Украина #trtнарусском #Украина #Россия #Киев #нетвойне #stopwar #война #мусульмане
Украинский муфтий обратился к российским наемникам / Others
15 марта 2022 г.
Истории
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