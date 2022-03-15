Ахтырка под обстрелом. Как выглядит город сегодня

За 20 дней войны Россия сбросила на Ахтырку в Сумской области около 30 авиабомб. По информации 93 отдельной механизированной бригады Холодный Яр, российские силы ведут обстрел города из «Ураганов», «Смерчей», «Градов», используют артиллерию калибра 152 миллиметра. Повреждены жилые кварталы, вокзал, местная ТЭЦ, нефтяные предприятия, здание горсовета и другие административные здания. #Ахтырка #Украина #обстрел #trtнарусском #Россия #Сумы #нетвойне #stopwar #война