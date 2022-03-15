ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Ахтырка под обстрелом. Как выглядит город сегодня
За 20 дней войны Россия сбросила на Ахтырку в Сумской области около 30 авиабомб. По информации 93 отдельной механизированной бригады Холодный Яр, российские силы ведут обстрел города из «Ураганов», «Смерчей», «Градов», используют артиллерию калибра 152 миллиметра. Повреждены жилые кварталы, вокзал, местная ТЭЦ, нефтяные предприятия, здание горсовета и другие административные здания. #Ахтырка #Украина #обстрел #trtнарусском #Россия #Сумы #нетвойне #stopwar #война
Ахтырка под обстрелом. Как выглядит город сегодня / Others
15 марта 2022 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us