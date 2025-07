Американская компания Ford совместно с Koç Holding As и предприятием из Южной Кореи SK On начнет производство аккумуляторов на территории Турции, сообщает EuroNews со ссылкой на заявление SK On. Ожидается, что новый проект начнет работать к 2025 году, его мощность составит 30-45 ГВт·ч.

Компания SK Innovation Co Ltd уже владеет производством аккумуляторов, в числе покупателей которых Ford Motor, Hyundai Motor Co и Volkswagen AG. Ранее она вместе с Ford анонсировала планы инвестировать $8,22 млрд в три предприятия по производству аккумуляторов в США.

Летом 2021 года сообщалось, что экспорт легковых автомобилей из Турции за семь месяцев вырос до $5,5 млрд. На долю легковых автомобилей пришлось 33,7% от общего экспорта продукции турецкого автопрома, составившего в указанный период $16,37 млрд.

В конце года экспорт автобусов, микроавтобусов и мидибусов (автобусов среднего класса) из Турции достиг отметки в $1,117 млрд.