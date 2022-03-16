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11 лет гражданской войны в Сирии
11 лет назад в Сирии на фоне Арабской весны начались антиправительственные протесты. Они были жестоко подавлены. Разгорелась гражданская война. В ходе боевых действий погибли свыше 350 тыс. человек, более половины населения стали беженцами. Накануне тысячи людей вышли в Идлибе на улицы с требованием ухода преступного режима Асада. #Сирия #протест #Идлиб #асад #война #trtнарусском
11 лет гражданской войны в Сирии / Others
16 марта 2022 г.
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