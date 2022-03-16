11 лет гражданской войны в Сирии

11 лет назад в Сирии на фоне Арабской весны начались антиправительственные протесты. Они были жестоко подавлены. Разгорелась гражданская война. В ходе боевых действий погибли свыше 350 тыс. человек, более половины населения стали беженцами. Накануне тысячи людей вышли в Идлибе на улицы с требованием ухода преступного режима Асада. #Сирия #протест #Идлиб #асад #война #trtнарусском