ПОЛИТИКА
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Антивоенный концерт OXXXYMIRON в Стамбуле
Российский рэпер OXXXYMIRON провел первый благотворительный концерт против войны в Стамбуле. Все вырученные от выступления деньги он отправит в фонд поддержки украинских детей-беженцев. Накануне певец попал в список 22 украинских и российских артистов, которым запретили проводить концерты в России. #OXXXYMIRON #нетвойне #Стамбул #концерт #война #Россия #trtнарусском
Антивоенный концерт OXXXYMIRON в Стамбуле / Others
16 марта 2022 г.
Истории
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