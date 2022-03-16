Антивоенный концерт OXXXYMIRON в Стамбуле

Российский рэпер OXXXYMIRON провел первый благотворительный концерт против войны в Стамбуле. Все вырученные от выступления деньги он отправит в фонд поддержки украинских детей-беженцев. Накануне певец попал в список 22 украинских и российских артистов, которым запретили проводить концерты в России. #OXXXYMIRON #нетвойне #Стамбул #концерт #война #Россия #trtнарусском