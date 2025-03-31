ВОЙНА В ГАЗЕ
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Израиль хочет скорее «очистить» Газу
Министр обороны Израиля требует ускорить план по депортации палестинцев, утверждая, что 40% жителей сектора сами хотят уехать
Израиль хочет скорее «очистить» Газу
Вынужденные переселенцы в Газе / Reuters
31 марта 2025 г.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац приказал ускорить реализацию плана по выселению палестинцев из Газы. 30 марта он назначил полковника запаса Яакова Блитштейна главой Управления по «добровольной эмиграции» жителей Газы. Эта структура, созданная неделю назад, займется организацией выезда палестинцев за границу — по сути, именно это управление будет руководить этнической чисткой Газы.

Управление подчиняется министру обороны и имеет полномочия взаимодействовать с международными организациями и государственными структурами. На словах оно должно обеспечить «безопасный выезд палестинцев через специально оборудованные маршруты», а также наладить транспортировку по суше, морю и воздуху. На деле же израильские солдаты силой будут выселять палестинцев из их домов и депортировать.

По словам Каца, Израиль реализует «видение Дональда Трампа» о переселении жителей Газы. Хотя сам план не поддержала ни одна арабская страна, а Египет предложил свой мирный план восстановления сектора, не предполагающий выселения.

«Наши оценки показывают, что как минимум 40% населения сектора хотят эмигрировать», — утверждает Кац. Он добавил, что переговоры о приеме беженцев уже ведутся с США.

16 марта Израиль возобновил массированные удары по Газе, прервав перемирие, действовавшее два месяца. С начала новой фазы операции погибли более 800 палестинцев, сотни получили ранения. Закрыт пограничный переход Рафа, через который ранее эвакуировали раненых. Египет и США, чьи силы контролировали коридор Нецарим, отступили — эту ось заняли израильские военные.

Официальный Тель-Авив утверждает, что причиной эскалации якобы стало «нежелание ХАМАС освободить заложников». Однако палестинцы и израильский Форум семей заложников обвиняет правительство в срыве договоренностей. «Власти сознательно разрушили процесс возвращения наших близких», — заявили в организации.

В феврале Трамп открыто поддержал планы Израиля по изменению демографической ситуации в Газе, предложив «переселить палестинцев в другие страны». Однако его идеи отвергли все мусульманские государства мира, а также ЕС и Россия.

Несмотря на это, израильские министры говорят о начале «решающего этапа». Министр охраны окружающей среды Идит Слиман заявила: «Господь послал нам администрацию Трампа. Это знак, что пришло время унаследовать эту землю».

Министр финансов Бецалель Смотрич и вовсе предложил переселять по 5000 палестинцев в день, чтобы за год «очистить Газу».

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