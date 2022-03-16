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ПАСЕ официально признала Приднестровье зоной российской оккупации
ПАСЕ приняла поправку, согласно которой Приднестровский район признан оккупированным Россией. Согласно решению, Россия совершила акт военной агрессии против Молдовы
ПАСЕ официально признала Приднестровье зоной российской оккупации
Фото: Reuters / Others
16 марта 2022 г.

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение, согласно которому Приднестровский район признан зоной российской оккупации. Соответствующая поправка к резолюции была принята на заседании организации, сообщается в официальном заявлении на сайте ПАСЕ.

Текст резолюции предусматривает признание Россией агрессии против Молдовы в 1992 году. Это первый официальный документ Совета Европы, где Приднестровье назвали оккупированной территорией. Принятый документ — одна из поправок решения, которое направлено на исключение России из Совета Европы. Ее подали Члены ПАСЕ от Румынии, Украины, Франции, Эстонии, Великобритании, Грузии и Турции. Представители Молдовы не стали соавторами поправки, однако на заседании комитета, который рассматривал решение, они не голосовали против.

До этого в Молдове указывали, что жители республики опасаются распространения на них российско-украинского конфликта. Часть из них переехала в Румынию, рассказывал экс-посол Молдовы в России Анатол Царану. «У нас боятся смычки российских войск и Приднестровья», — пояснил он и отметил, что сегодня риска военных действий в регионе нет. В то же время в Молдову прибывают беженцы из Украины, на содержание которых Кишинев просит помощи в ЕС.

В середине марта ПАСЕ проголосовала за предложение исключить Россию из европейской правозащитной организации. За заключение с таким призывом проголосовали 216 депутатов, против — никто, воздержались — трое. В заключении организации отмечалось, что ассамблея «самым решительным образом осуждает агрессию Российской Федерации против Украины», выражает солидарность с Украиной и ее народом и считает, что спецоперация России нарушает устав ООН, противоречит Хельсинкскому Заключительному акту и Парижской хартии для новой Европы. Также Россия нарушила ст. 3 Устава Совета Европы и обязательства, которые взяла на себя, став членом организации, заявили в ПАСЕ.

О том, что Россия сама решила покинуть Совет Европы, днем ранее говорил вице-спикер Госдумы, глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой. По его словам, министр иностранных дел Сергей Лавров вручил соответствующее письмо генеральному секретарю организации.

Комментируя решение ПАСЕ, спикер российской Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram заявил, что Совет Европы утрачивает свой смысл, так как последнее время он посвятил критике России, а также давлению на нее. Без Москвы организации будет нечем заняться, единственный выход из этой ситуации — самораспуститься, посчитал он.

Вице-спикер российского Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Россия не намерена участвовать в деятельности Совета Европы, так как, по ее мнению, часть гоcударств и НАТО подрывают работу этой организации. Также он отметил, что Россия после выхода из Совета Европы определит перечень европейских конвенций, которые больше не отвечают интересам страны, и денонсирует их. «Россия точно будет денонсировать Устав Совета Европы, Европейскую конвенции по правам человека и еще четыре конвенции (хартии), участие в которых предусмотрено только для членов Совета Европы. Плюс, вероятно, те конвенции СЕ, участие в которых возможно и для не входящих в СЕ государств, но участие в которых более не отвечает интересам Российской Федерации», — сообщил сенатор.

16 марта комитет министров Совета Европы принял решение о прекращении полномочий России в организации начиная с этого дня, после 26 лет участия в работе организации.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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