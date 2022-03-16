Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение, согласно которому Приднестровский район признан зоной российской оккупации. Соответствующая поправка к резолюции была принята на заседании организации, сообщается в официальном заявлении на сайте ПАСЕ.

Текст резолюции предусматривает признание Россией агрессии против Молдовы в 1992 году. Это первый официальный документ Совета Европы, где Приднестровье назвали оккупированной территорией. Принятый документ — одна из поправок решения, которое направлено на исключение России из Совета Европы. Ее подали Члены ПАСЕ от Румынии, Украины, Франции, Эстонии, Великобритании, Грузии и Турции. Представители Молдовы не стали соавторами поправки, однако на заседании комитета, который рассматривал решение, они не голосовали против.

До этого в Молдове указывали, что жители республики опасаются распространения на них российско-украинского конфликта. Часть из них переехала в Румынию, рассказывал экс-посол Молдовы в России Анатол Царану. «У нас боятся смычки российских войск и Приднестровья», — пояснил он и отметил, что сегодня риска военных действий в регионе нет. В то же время в Молдову прибывают беженцы из Украины, на содержание которых Кишинев просит помощи в ЕС.

В середине марта ПАСЕ проголосовала за предложение исключить Россию из европейской правозащитной организации. За заключение с таким призывом проголосовали 216 депутатов, против — никто, воздержались — трое. В заключении организации отмечалось, что ассамблея «самым решительным образом осуждает агрессию Российской Федерации против Украины», выражает солидарность с Украиной и ее народом и считает, что спецоперация России нарушает устав ООН, противоречит Хельсинкскому Заключительному акту и Парижской хартии для новой Европы. Также Россия нарушила ст. 3 Устава Совета Европы и обязательства, которые взяла на себя, став членом организации, заявили в ПАСЕ.

О том, что Россия сама решила покинуть Совет Европы, днем ранее говорил вице-спикер Госдумы, глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой. По его словам, министр иностранных дел Сергей Лавров вручил соответствующее письмо генеральному секретарю организации.

Комментируя решение ПАСЕ, спикер российской Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram заявил, что Совет Европы утрачивает свой смысл, так как последнее время он посвятил критике России, а также давлению на нее. Без Москвы организации будет нечем заняться, единственный выход из этой ситуации — самораспуститься, посчитал он.

Вице-спикер российского Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Россия не намерена участвовать в деятельности Совета Европы, так как, по ее мнению, часть гоcударств и НАТО подрывают работу этой организации. Также он отметил, что Россия после выхода из Совета Европы определит перечень европейских конвенций, которые больше не отвечают интересам страны, и денонсирует их. «Россия точно будет денонсировать Устав Совета Европы, Европейскую конвенции по правам человека и еще четыре конвенции (хартии), участие в которых предусмотрено только для членов Совета Европы. Плюс, вероятно, те конвенции СЕ, участие в которых возможно и для не входящих в СЕ государств, но участие в которых более не отвечает интересам Российской Федерации», — сообщил сенатор.

16 марта комитет министров Совета Европы принял решение о прекращении полномочий России в организации начиная с этого дня, после 26 лет участия в работе организации.