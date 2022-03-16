Жители Армении хотели бы добиться сближения с Турцией и установления дипломатических отношений, рассказал министр иностранных дел страны Арарат Мирзоян в разговоре с «Анадолу» в рамках дипфорума в Анталье.

«В целом население Армении хочет нормализовать отношения», — заявил он и отметил, что эту точку зрения показывают и опросы общественного мнения в стране.

По словам Мирзояна, определенные группы, как в армянском, так и в турецком обществе скептически относятся к нормализации, однако при этом официальные лица с обеих сторон должны «взять на себя политическое лидерство для решения этих вопросов».

В целом нынешний процесс нормализации отношений между двумя странами, по словам Мирзояна, Ереван считает позитивным.

«Армения готова к установлению дипломатических отношений [с Турцией] и к открытию границ», — подчеркнул он. «В условиях стремительно развивающейся ситуации в мире я считаю, что нам не следует медлить с конкретными шагами», — добавил глава армянского МИД.

Глава армянской дипломатической миссии также сообщил о переговорах с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, которые состоялись на прошлой неделе на полях дипфорума. «Во время моей встречи с министром Чавушоглу мы обменялись мнениями по некоторым чувствительным моментам, и я надеюсь, что они будут учтены», — пояснил Мирзоян. В течение последних нескольких месяцев премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган делали заявления, в которых выражали готовность начать переговоры между двумя странами, а затем назначили спецпредставителей для диалога, также напомнил дипломат.

«Я посетил Анталью для участия в Дипломатическом форуме, чтобы еще раз подтвердить политическую волю правительства республики Армении к достижению полной нормализации отношений с Турцией и открытию эпохи мирного и устойчивого развития в регионе», — отметил он.

Между двумя странами уже установлены прямые рейсы — из Стамбула в Ереван и обратно, а в начале февраля начались и чартерные полеты. Возобновление рейсов, остановленных в 2019 году, рассматривается как важный шаг к нормализации отношений, подчеркивали власти обеих стран. В январе в Москве состоялась первая встреча спецпредставителей Турции и Армении по нормализации отношений Сердара Кылыча и Рубена Рубиняна.