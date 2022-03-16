В январе 2022 года Россия увеличила объем вложений в государственные ценные бумаги США на $593 млн по сравнению с декабрем — до $4,503 млрд, следует из отчетности американского Минфина. При этом доля долгосрочных облигаций резко сократились и составила два миллиона долларов, доля краткосрочных — $4,501 млрд.

Крупнейшим держателем госбумаг США в декабре стала Япония (они составляют около $1,3 трлн), второе место с $1,06 трлн занял Китай, далее следует Великобритания ($608,8 млрд).

Согласно данным американского Минфина, общий объем инвестиций нерезидентов в US Treasuries снизился на $86 млрд, до $7,661 трлн, из них бумаги на $4,17 трлн принадлежали иностранным правительствам или центробанкам иностранных государств.

В феврале объем российских вложений составлял $3,91 млрд, в ноябре — $2,409 млрд, а в октябре — $3,72 млрд. Как писал TRT на русском, осенью Россия заметно сократила вложения в американский госдолг по сравнению с прошлым периодом.

В марте российский Минфин заявил о том, что придумал способ использования резервов под санкциями, введенными против России из-за вторжения в Украину. Глава ведомства Антон Силуанов говорил, что российские внешние обязательства будут погашаться в рублях, а для конвертации платежей в валюту можно будет использовать исключительно средства замороженных золотовалютных резервов.

Ранее несколько западных агентств предупреждали о риске дефолта по внешнему долгу в России. В частности, сообщалось, что если Россия покроет купонный долг по двум выпускам облигаций в рублях, агентство Fitch по истечении 30-дневного периода объявит суверенный дефолт по российским обязательствам. Речь может идти о первом крупном дефолте по внешнему долгу с 1917 года, когда большевики отказались платить по царским долгам.

В 2018 году Центробанк РФ начал массово распродавать американские государственные долговые бумаги из-за западных санкций, направленных против России. Тогда их объем сократился почти вдвое, с $96 млрд до $48,7 млрд, весной — до $14,9 млрд. К февралю прошлого года этот показатель снизился до $12,58 млрд, и, наконец, до $3,85 млрд в марте.

Рекорд по количеству американских госбумаг, которыми владела Россия, был зафиксирован в октябре 2010. Тогда вложения России составили $176,3 млрд, а страна стала шестым в мире по величине держателем гособлигаций США.