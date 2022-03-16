В России по итогам 2021 года на миллион снизилось количество пенсионеров, сообщает РБК со ссылкой на данные Пенсионного фонда (ПФР). По состоянию на начало 2022 года на учете в ПФР числилось чуть более 42 млн человек, что на 970 тысяч меньше аналогичного прошлогоднего показателя. Это максимальное снижение с начала 1990-х, отмечает издание.

В процентном выражении снижение составило 2,3 процента, однако при этом на учете в ПФР не состоят бывшие работники некоторых силовых ведомств, таких как Минобороны, МВД, Следственный комитет. Их число составляет около 2,7 млн человек.

Количество пенсионеров-россиян, не имеющих отношения к силовым ведомствам, сокращается с 2019 года, когда началось поэтапное увеличение пенсионного возраста. В первый год пенсионной реформы их количество уменьшилось на 319 тыс. человек, следует из данных Росстата. Такая динамика полностью соответствовала ожиданиям властей, однако с 2020 года количество российских пенсионеров стало сокращаться быстрее первоначальных прогнозов из-за пандемии коронавируса.

До пандемии ПФР ожидал сокращения численности пенсионеров на 317 тыс. человек в 2020 году, следовало из проекта бюджета фонда на тот год, а фактическое снижение составило 569 тыс. Эта разница фактически и является эффектом коронавируса, рассказал РБК заведующий лабораторией развития пенсионной системы НИУ ВШЭ Евгений Якушев.

Всего с 2019 года (в 2022 году для россиян, выходящих на пенсию, пенсионный возраст увеличился на полтора года) количество гражданских пенсионеров в России сократилось на 1,8 млн, причем основной причиной стало уменьшение численности получателей страховой пенсии по старости. За три года их стало меньше на 2 млн человек, в том числе на 1,1 млн человек в прошлом году. Однако из-за того, что в других категориях пенсионеров (за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца, социальных пенсий) спада не наблюдалось, общее количество находящихся на учете ПФР россиян в 2021 году снизилось не столь заметно.

Ранее TRT на русском писал, что из-за пандемии COVID-19 Россия потеряла каждого четвертого ветерана Второй мировой войны. Число ее участников и ветеранов тогда сократилось с 1,21 млн до 896,8 тыс. человек.