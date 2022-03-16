Развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута обсуждалось на переговорах 9-10 марта между представителями Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана и Министерства экономики и устойчивого развития Грузии. К проекту намерена присоединиться и Турция, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства Казахстана.

«По итогам визита казахстанской делегации в Азербайджан и Грузию подписан совместный документ. Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Берик Камалиев отметил, что основными целями документа являются развитие тесного сотрудничества по Транскаспийскому международному транспортному маршруту и создание единой логистической компании, — сказано в заявлении. — Также к данной инициативе между Казахстаном, Азербайджаном и Грузией имеет намерение присоединиться Турецкая Республика».

Стороны планируют создать единую логистическую компанию для решения вопросов сквозного тарифообразования, декларирования, применения единых IT-решений и консолидации транзитных грузов. Также по Транскаспийскому маршруту утверждены комплексные тарифные ставки на перевозки по основным номенклатурам грузов (уголь, кокс, ферросплавы и другие) вагонами и контейнерами, рассказал председатель правления АО НК «Қазақстан Темір Жолы» Нурлан Сауранбаев.

Ранее посол Казахстана в Азербайджане Амангельды Жумабаев утверждал, что сейчас товарооборот между странами Европы и Китаем составляет порядка $600 млрд, причем основная часть этих грузов транспортируется морем.

Проект «Шелковый путь» (он же Транскаспийский международный транспортный маршрут) предполагает транспортировку товаров через Центральную Азию и Южный Кавказ. Ожидается, что он позволит сократить время товаров в пути более чем в два раза — до 12-15 дней, цитировало слова посла агентство Trend.

Транскаспийский международный транспортный маршрут пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в страны Европы. Согласно данным казахстанских властей, по нему можно перевозить до 10 млн тонн грузов в год, в том числе до 200 тыс. контейнеров.