ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Турецкий бизнесмен остался в Киеве, чтобы раздавать бесплатные обеды
Турецкий бизнесмен Онур Хеким больше 20 лет прожил в Украине. С началом войны он принял решение остаться в столице, чтобы помогать киевлянам. Он раздает бесплатные обеды, которые готовит вместе с волонтерами в своих ресторанах на знаменитом Крещатике. #Киев #турок #обеды #trtнарусском #Украина #Россия #новости #нетвойне #stopwar #война
Турецкий бизнесмен остался в Киеве, чтобы раздавать бесплатные обеды / Others
16 марта 2022 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us