Турецкий бизнесмен остался в Киеве, чтобы раздавать бесплатные обеды

Турецкий бизнесмен Онур Хеким больше 20 лет прожил в Украине. С началом войны он принял решение остаться в столице, чтобы помогать киевлянам. Он раздает бесплатные обеды, которые готовит вместе с волонтерами в своих ресторанах на знаменитом Крещатике. #Киев #турок #обеды #trtнарусском #Украина #Россия #новости #нетвойне #stopwar #война