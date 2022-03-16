ПОЛИТИКА
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Российские военные объявили о полном контроле Херсонской области
Херсонская область Украины полностью находится под контролем российских военных, заявили в Минобороны РФ. Несмотря на это, в городах остается прежняя власть, которая пытается наладить работу коммунальных служб в кризисных условиях и обеспечить мирных жителей всем необходимым. #Херсон #Украина #trtнарусском #Украина #Россия #новости #нетвойне #stopwar #война
Российские военные объявили о полном контроле Херсонской области / Others
16 марта 2022 г.
Истории
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