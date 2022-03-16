Российские военные объявили о полном контроле Херсонской области

Херсонская область Украины полностью находится под контролем российских военных, заявили в Минобороны РФ. Несмотря на это, в городах остается прежняя власть, которая пытается наладить работу коммунальных служб в кризисных условиях и обеспечить мирных жителей всем необходимым. #Херсон #Украина #trtнарусском #Украина #Россия #новости #нетвойне #stopwar #война