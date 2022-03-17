Специалисты Роскачества предупредили россиян о возможной блокировке зарубежных почтовых сервисов, сообщает ТАСС.

«Российские компании используют отечественные хостинги, где информация пользователей находится в облачном хранилище. Именно российские сервисы несут ответственность за сохранность данных, — пояснил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Бодров. — Российские облака защищают персональные данные не хуже иностранных сервисов, соблюдая все уровни защиты, согласно международным требованиям безопасности». В связи с этим пользователям предлагается хранить свои письма в российских почтовых сервисах.

Чтобы перенести свою электронную корреспонденцию в отечественный сервис, «можно настроить или сборщик почты на том ящике, куда вы хотите перенести письма с других аккаунтов, или осуществить экспорт содержимого того почтового ящика, откуда вы переносите информацию». Об этом рассказали в Роскачестве. Также россиянам следует привязать Apple ID к российскому адресу почты, посчитали эксперты.

В Роскачестве уверены, что данные из облачных хранилищ Google и Apple тоже стоит перенести на смартфон, жесткий диск компьютера и ноутбука или облако, чьи серверы размещены в России.

Перенос файлов необязательно производить вручную: можно воспользоваться как внутренними ресурсами серверов, так и сторонними приложениями, пояснили там.

Ранее TRT на русском писал о том, что в будущем Россия может столкнуться с нехваткой серверного оборудования, связанного с введенными против нее санкциями и уходом иностранных компаний. В частности, дефицит такой техники грозит российскому госсектору. Дефицит может наступить совсем скоро, а ситуация, по мнению источников, является очень серьезной, так как «никто не ожидал, но реально существующих мощностей госсектору хватит максимум на полтора месяца работы».