Из-за боевых действий в Украине Запад демонстративно приостанавливает или вовсе рвет все деловые связи, которые выстраивались 15-20 лет. Многие россияне дезориентированы и пытаются сберечь свои нехитрые накопления, скупая в панике сахар и соль, а также средства гигиены. Основной вопрос у пока еще платежеспособного населения сейчас: что будет с экономикой и рынком труда России в 2022-м, да и вообще в ближайшие годы? По самым скромным расчетам специалистов, рост безработицы в стране уже скоро может вырасти в 2 раза и составит 5–7 миллионов человек. Хотя в Госдуме все еще считают, что катастрофы на рынке труда удастся избежать.

Что сейчас?

«Будем надеяться, что все-таки не миллионы людей останутся без работы, а меньше. Действительно, компании уходят, правительство этим занимается. Это приоритетный вопрос — безработица и антикризисные меры на рынке труда», — заявил 9 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сейчас, как отмечает «Коммерсанту» ведущий эксперт крупнейшая российская компания интернет-рекрутмента Наталья Данина, ни в одном сегменте рынка труда не видно «резких изменений». «Пока прошло слишком мало времени с наступления новой реальности в феврале 2022-го, а рынок труда обычно реагирует не мгновенно», — уточнила она. На сегодняшний момент одна половина работодателей «заняли выжидательную позицию», другая — проводит подбор новых сотрудников в запланированном темпе и режиме.

В пресс-службе SuperJob также сообщили, что индекс активности работодателей на рынке труда пока держится на уровне 2021-го. «Пока работает инерция: большой спрос на кадры не может в одночасье смениться резким падением. Работодатели хорошо помнят, каково это — искать персонал на дефицитном рынке», — отметила глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.

Первые негативные изменения, считают эксперты, могут произойти в конце марта. К этому моменту прояснится ситуация в той же авиаотрасли, которая одна из первых столкнулась с невозможностью работы в нынешних условиях. А вот крупный российский бизнес из других сегментов российской экономики будет перестраивать свои проекты от нескольких месяцев до полугода.

Ритейлеры, которые в основном заявили о приостановке своей работы в РФ и пока не увольняют работников, также должны будут принять решение о продолжении сотрудничества с ними в пределах полугода, отмечает юрист Центра социально-трудовых прав Юлия Островская. «Вряд ли компаниям выгодно платить зарплаты неработающим сотрудникам, а перевести их в режим неполного рабочего дня или неполной рабочей недели можно на срок до шести месяцев», — говорит она.

Кого затронет?

Эксперты единодушны в одном: в перспективе ухудшения на российском рынке труда неизбежны. И они так или иначе затронут абсолютно все отрасли экономики. Как пояснила News.ru партнер по развитию бизнеса кадрового агентства ProPersonnel Надежда Михина, современная экономика и особенно рынок труда состоят из глубоко взаимозависимых факторов и явлений: поэтому сбой в одной отрасли неминуемо приведет к сбоям в других.

А некоторые отрасли в новых условиях рискуют в буквальном смысле обрушиться. Первые на очереди такие сферы услуг, как досуг, туризм, общественное питание, такси. Проблемы там возникнут из-за резкого падения доходов населения, которому будет уже не до развлечений и комфорта.

Также в сложной ситуации в первую очередь, по мнению экономического аналитика Алексея Климовского, могут оказаться сотрудники предприятий, которые полностью сворачивают свою деятельность в России, а также работники отраслей, напрямую зависимых от импорта: это наукоемкие производства, высокотехнологичные компании, автопром и, конечно, авиация. По оценке эксперта, с безработицей могут столкнуться до 10% экономически активного населения, и это если не предполагать каскадного банкротства компаний и гиперинфляции. Но даже эти цифры, по мнению Михиной, еще оптимистичные.

Иностранные работодатели, которые сейчас уходят из России, вместе со смежниками, по разным оценкам, обеспечивали до 600 тысяч рабочих мест в стране. Большая часть этих рабочих мест под угрозой. Сокращения, пишет «HR Leader», уже идут в консалтинге, аудите, дочках иностранных банков и ряде секторов потребительских товаров, приостанавливаются совместные проекты в энергетике и добыче сырья. Краткосрочный прогноз говорит, что в марте-апреле будет пик сокращения проектов и безработицы, причем в секторе высококвалифицированной рабочей силы с высокими зарплатными ожиданиями. Низкоквалифицированную рабочую силу кризис напрямую практически не затрагивает.

Наиболее защищенными в нынешней ситуации оказываются работники бюджетного сектора, полагает доктор экономических наук ведущий научный сотрудник ИНИОН РАН Сергей Смирнов. Их вряд ли будут массово увольнять, однако со снижением заработной платы они вполне могут столкнуться. Смирнов считает, что многое теперь будет зависеть от степени квалификации людей. А глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова признает, что сложная рыночная ситуация может быть использована компаниями для избавления от неэффективных сотрудников.

К чему готовится?

Начиная со второй половины 22-го, спрос на квалифицированную рабочую силу будет высоким, уверена и хедхантер для крупнейших российских компаний Алена Владимирская. Особенно это касается отраслей, которые являются ключевыми для импортозамещения. Эксперты ожидают, что уже в текущем году ушедший бизнес будет практически полностью замещен российскими и азиатскими компаниями.

Однако от российского правительства сегодня требуется пакет неотложных мер, потому как потеря работы населением чревата не только обострением криминальной ситуации в стране, но и ростом протестных настроений. Экономист Смирнов предположил, что власти могут начать искусственно тормозить технический прогресс: сохранять ручной труд, не автоматизировать процессы. На какое-то время это может задержать высвобождение рабочей силы.

Сценарий сокращения доходов населения пока просчитать невозможно, но власти уже объявили о первых мерах их поддержки. Так, президент РФ анонсировал введение выплат для малоимущих семей с детьми в возрасте от 8 до 16 лет, что даст поддержку одной из наиболее уязвимых с точки зрения доходов категории российских домохозяйств. На это из бюджета будет дополнительно выделено 455 млрд рублей, сообщил глава минфина Антон Силуанов.

Кроме того, рассматривается вопрос национализации ушедших компаний. О готовности ЕР помочь с сохранением рабочих мест в уходящих из РФ компаниях заявил и председатель партии Дмитрий Медведев. А министр экономического развития Максим Решетников настаивает: «Многие компании с иностранным участием говорят, что готовы вернуться, когда спадет давление, ценят российский рынок и понимают его перспективы».

Сами россияне как минимум настороженно относятся к подобному оптимизму властей. Так, менеджер одного из крупных автосалонов в Поволжье Василий поделился с прессой, что ему «трудно представить людей, которые в нынешней ситуации будут покупать китайский автомобиль за 4–5 миллионов рублей». «Простите, но это попахивает безумием», — делает вывод работник.

Его и коллег уже предупредили, что уже в ближайшее время около половины сотрудников будет сокращено. «Нас пока еще не увольняют, но уже сказали, что постоянные премии, вероятно, срежут. А без премий наша зарплата — просто слезы. Некоторые сами написали заявления. Однако на самом деле уходить особо некуда», — заключил россиянин.