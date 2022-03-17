Мэр Мелитополя вышел на свободу

Владимир Зеленский поговорил по телефону с мэром Мелитополя сразу же после его освобождения. Ивана Федорова похитили 11 марта. По словам президента Украины, к нему применяли пытки с целью добиться публичной поддержки российских войск, занявших город. По сообщению Офиса президента Украины, мэра обменяли на 9 российских пленных солдат-срочников. #Мелитополь #Зеленский #trtнарусском #Украина #Россия #Харьков #нетвойне #stopwar #война #ИванФедоров