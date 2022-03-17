ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Мощное землетрясение в Японии унесло жизни 4 человек
В результате ночного землетрясения магнитудой 7,3 балла на острове Хонсю в Японии погибли как минимум 4 человека, более 100 получили ранения. Тысячи семей остались без электричества и воды. Метеорологи предупредили об угрозе цунами. Ранее в 2011 году сильное землетрясение в этом же регионе закончилось аварией на АЭС «Фукусима-1» и гибелью тысяч людей. #Япония #землетрясение #trtнарусском #жертвы #фукусима #хонсю
Япония / Others
17 марта 2022 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us