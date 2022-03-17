Мощное землетрясение в Японии унесло жизни 4 человек

В результате ночного землетрясения магнитудой 7,3 балла на острове Хонсю в Японии погибли как минимум 4 человека, более 100 получили ранения. Тысячи семей остались без электричества и воды. Метеорологи предупредили об угрозе цунами. Ранее в 2011 году сильное землетрясение в этом же регионе закончилось аварией на АЭС «Фукусима-1» и гибелью тысяч людей. #Япония #землетрясение #trtнарусском #жертвы #фукусима #хонсю