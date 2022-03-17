На портале «Кавказ сегодня» опубликовано обращение глав централизованных религиозных организаций мусульман России, в котором они высказались в поддержку вторжения в Украину. Авторы документа назвали военную операцию «вынужденной мерой» для того, чтобы обезопасить РФ от угрозы применения «ядерного и биологического оружия со стороны стран НАТО».

«Сегодня с большой тревогой приходиться отметить, что обстановка в мире накалилась, усилились вражда и противостояние, а также информационное и экономическое давление на нашу страну со стороны стран «коллективного Запада», использующих ситуацию на Украине для открытой дискриминации российских граждан и для оказания политического давления («санкций») в целях ведения корыстной, недобросовестной конкуренции», — сказано в обращении. Его авторы призывают молиться о погибших при защите Родины, выражают поддержку властям и утверждают, что «полностью одобряют концепцию военной доктрины России как оборонительную».

Обращение приняли на научно-практической конференции «Духовное служение и социальная миссия религиозных организаций в контексте формирования общероссийской гражданской идентичности», котора прошла 16 марта во Владикавказе.

Как сообщает «Коммерсант», документ подписали все муфтии Координационного центра мусульман Северного Кавказа. Его также поддержали главы Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджутдин и Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов, муфтии Татарстана и Башкортостана Камиль Самигуллин и Айнур Биргалин.

Другие источники имен подписавших и поддержавших обращение не приводят. По информации IslamNews, в мероприятии, помимо религиозных деятелей, приняли участие чиновники Администрации Президента РФ, правительства Северной Осетии и других республик Северного Кавказа, руководители исламских учебных заведений и ученые. Как отмечает издание, проведение военных операции в Украине поддержали представители мусульманских организаций Северного Кавказа, Поволжья, Санкт-Петербурга, Москвы и других регионов.

Заявление Таджутдина было опубликованона сайт ЦДУМ в первый день вторжения. В нем он обратился с благодарностью к президенту России Владимиру Путину за решение ввести войска в соседнюю страну.

По его словам, «население многострадальной земли Донбасса подвергалось планомерному истреблению со стороны украинских властей». От имени «миллионов российских мусульман» глава ЦДУМ выразил благодарность Путину за признание независимости ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины) и «искреннюю поддержку» за решение провести военную операцию в Украине «для защиты населения, демилитаризации и устранения угрозы возрождения нацизма в многострадальном крае».

Глава Духовного управления мусульман РФ Равиль Гайнутдин отреагировал на вторжение в Украину более сдержанно: он выступил с обращением, в котором призвал всех людей доброй воли молиться об установлении мира. «С болью в душе и сердце воспринимаем все происходящее в эти минуты. Как муфтий и верующий человек глубоко сопереживаю всем и возношу свои молитвы о мире и спокойствии, — сказал он. — Ислам — это религия мира, дружбы и равноправия всех народов. Мы призываем сделать все возможное, чтобы избежать жертв. Российские мусульмане всегда выступали за сохранение жизни людей, за процветание наших народов и государств».

При этом Гайнутдин выступил за признание независимости ОРДЛО, отметив, что такую позицию разделяют все российские мусульмане. Он добавил, что в возглавляемой им мусульманской организации создан штаб по поддержке беженцев из Донбасса, который собирает гуманитарный груз для отправки в регион.

Со своей стороны, в самом начале вторжения в Украину муфтий Чечни Салах Межиев объявил участие жителей республики в боевых действиях джихадом. По его словам, с НАТО в Россию «придет вся грязь», поэтому «те, кто там воюет, они воюют ради Корана».