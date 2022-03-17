В качестве помощи Украине США и НАТО отправляют в страну мобильные комплексы противовоздушной обороны (ПВО) советской разработки. Об этом сообщает телеканал CNN.

Для отправки уже сформирована партия ЗРК «Оса», разных модификаций С-300 и «Стрела» (SA-8, SA-10, SA-12 и SA-14 по классификации НАТО), выяснили журналисты. В американской администрации телеканалу сообщили, что средства ПВО были получены у стран НАТО и «находятся в пути», но пока неясно, когда они попадут в Украину.

При этом, по данным CNN, перечисленные комплексы имеют «меньшую рабочую дальность, чем система С-300 [той модификации], которую запрашивала Украина».

Эксперты Центра анализа стратегий и технологий, комментируя эту новость в блоге bmpd, рассказали, что указанный ЗРК «Оса-АК/АКМ» состоял или продолжает состоять на вооружении всех восточноевропейских государств (бывших членов Варшавского договора), а также Греции. «Относительно С-300В можно предположить, что имеется в виду злополучный один дивизион ЗРС С-300В, приобретенный США в России для изучения в 1995 году, — указали они. — Относительно SA-14 можно предположить путаницу в сообщении CNN, и что на самом деле имеются в виду ЗРК «Бук-М1» (SA-11), которые в количестве трех дивизионных комплектов состояли на вооружении в Финляндии с 1997 по 2020 годы». Также возможно, что речь идет о ЗРК ближнего действия «Стрела-10» (SA-13), которые состояли или продолжают состоять на вооружении большинства восточноевропейских государств, сообщили эксперты.

Также в пакет военной помощи, по информации CNN, вошли управляемые ракеты Switchblade американской компании AeroVironment. Так называемые барражирующие (выслеживающие цель) боеприпасы ранее были включены в список вооружений, которые Украина запросила у США по итогам консультаций, прошедших несколькими днями ранее. При этом применение украинскими военными ракет Switchblade требует соответствующего инструктажа с американской стороны, который может быть проведен «в дистанционном режиме», сообщает телеканал.

О том, что Switchblade могут быть предоставлены Украине, ранее сообщала NBC. Эта ракета существует в двух вариантах — Switchblade 300 и Switchblade 600. Более легкая Switchblade 300 предназначена для нанесения высокоточных ударов по личному составу, в то время как модель 600 служит для уничтожения танков и бронетехники (их также называют «дронами-камикадзе»).

Всего пакет военной помощи Украине от США оценивается в $800 млн. Помимо перечисленных вооружений, в него также войдут 800 ПЗРК «Стингер», 2 тыс. ПТРК «Джавелин», 1 тыс. ручных противотанковых гранатометов, 6 тыс. одноразовых реактивных противотанковых гранатометов AT-4, 100 беспилотников, около 7 тыс. единиц различных видов стрелкового оружия и 20 млн боеприпасов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к Конгрессу США и в очередной раз попросил ввести бесполетную зону над страной. В качестве альтернативы Зеленский также предложил американским партнерам поставить в Украину системы противовоздушной обороны. Также украинский президент запросил у американских конгрессменов авиатехнику. «Вы знаете, как много зависит на поле боя от возможности использовать самолеты, мощная авиация должна защитить наш народ, нашу свободу, нашу землю. Самолеты, которые помогут Украине и Европе, и вы знаете, что они есть, и вы обладаете ими, но они находятся на земле, а не в украинском небе», — сказал Зеленский.